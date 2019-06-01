Футбол
«Енисей» арендовал Ломакина у «Урала»Спорт-Экспресс 03:37
Полузащитник Александр Ломакин продолжит карьеру в "Енисее", сообщает официальный сайт красноярцев. Клуб арендует 24-летнего хавбека у "Урала" до конца сезона.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
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Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Игры
Mortal Kombat 11 стала самой продаваемой игрой 2019 года в США
На май бесспорным лидером, как и ожидалось, стал игровой файтинг Mortal Kombat 11, который вдвойне побил рекорды любой другой игры.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Подземные толчки не оказали влияния на АЭС в Фукусиме, на которой произошла авария в 2011 году из-за землетрясения и цунами.
Обновлено вчера в 12:52
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
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Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением
Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Авто
Представлен обновленный внедорожник Lexus GX
Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Авто
Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер
На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Наука
Подвижные брови появились у собак в результате одомашнивания
Выразительные собачьи брови могли появиться у собак в результате анализа бессознательных предпочтений людей.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом
Спортсмен сказал, что хочет отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, который также проходил фигурантом по делу футболиста.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Технологии
Правообладатели смогут удалять домены пиратов из поиска
Поисковые системы будут вносить в реестр для удаления не только ссылки на страницы с пиратским контентом, но и доменные имена ресурсов, которые несколько раз были уличены в пиратстве.
Обновлено в 03:33
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Общество
МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
Воздух в Москве в среду может прогреться до 31 градуса, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России со ссылкой на данные Росгидромета.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41