Футбол

«Енисей» арендовал Ломакина у «Урала»Спорт-Экспресс 03:37

Полузащитник Александр Ломакин продолжит карьеру в "Енисее", сообщает официальный сайт красноярцев. Клуб арендует 24-летнего хавбека у "Урала" до конца сезона.
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«Енисей» объявил об аренде хавбека «Урала» Ломакина

REGNUM06:05

«Енисей» арендовал футболиста «Урала»

Soccer.ru03:34

«Енисей» арендовал Ломакина

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Футбольный «Енисей» возвращает игроков бронзового сезона ФНЛ

Sibnovosti.ru04:53
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
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Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

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Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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