Футбол
«Енисей» арендовал Ломакина у «Урала»Спорт-Экспресс 03:37
Полузащитник Александр Ломакин продолжит карьеру в "Енисее", сообщает официальный сайт красноярцев. Клуб арендует 24-летнего хавбека у "Урала" до конца сезона.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
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Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма
Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26
В Японии число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего накануне, возросло до 26 человек, еще один человек получил серьезные ранения, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 02:25
Путешествия
Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова
Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
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Авто
Представлен обновленный внедорожник Lexus GX
Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Цыгане из Чемодановки табором переезжают в Волгоград и Астрахань
Цыгане из Чемодановки (Пензенская область) табором перекочевали на территорию Волгоградской и Астраханской областей.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
СК раскрыл сеть финансистов ИГ в шести федеральных округах РФ
Следственный комитет России раскрыл сеть финансистов террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом
Спортсмен сказал, что хочет отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, который также проходил фигурантом по делу футболиста.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге
Обновлено 17 июня в 09:08
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Политика
Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций
Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Общество
СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях
Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Наука
Новосибирские ученые выделили у муравьев «интеллектуальную элиту»
Исследователи считают, что в семье рыжих лесных муравьев «интеллектуальная элита» представлена разведчиками и сборщиками, тогда как охотники и охранники отличаются скорее храбростью, чем умственными способностями.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Медведчук: убийство Захарченко сорвало переговоры по обмену Сенцова
Убийство главы ДНР Александра Захарченко помешало переговорам об обмене режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 04:59
Музыка
Юбилейное «Нашествие» откроет группировка «Ленинград»
20-й фестиваль «Нашествие» в селе Большое Завидово Тверской области откроет концерт группировки «Ленинград» 18 июля в 21:00, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Депутаты Харькова одобрили возвращение имени бывшему проспекту Жукова
Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передает «Укринформ».
Обновлено в 05:02
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Bloomberg: США могут уже в июле ввести санкции против Турции
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:09
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено вчера в 06:47
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
Обновлено в 01:25