Футбол
Полоз и Бухаров остались в запасе «Рубина» на матч с «Енисеем»Матч ТВ 03:39
«Енисей» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.
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Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Twitter добавил новый тёмный режим для iOS
Команда Twitter добавила новый режим Lights Out. При его активации синий цветовой фон в тёмном режиме меняется на полностью чёрный.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Экономика
Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Уникальный управляемый снаряд конструируют в России
Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Экономика
Что изменится в жизни граждан России с 1 апреля
В апреле банк России произведет повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
В ДТП на Невском в Петербурге погиб один человек
В результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге погиб один человек, ранения получили ещё четверо.
Обновлено в 03:17
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата
Тысячи школьников устроили 29 марта в Берлине шествие против изменения климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 02:02
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Важное за сутки
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие
Первый полёт нового военно-транспортного Ил-112В отложен из-за погоды
Турбовинтовой самолёт предназначен для транспортировки военных, техники и вооружения. Первый полёт переносился неоднократно, отмечает ТАСС.
Обновлено в 02:53
Политика
Китайские патрульные корабли вошли в «спорные воды» Японии
Четыре патрульных корабля морской полиции Китая друг за другом зашли в Восточно-Китайское море в зону у необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао).
Обновлено в 03:35
Политика
В США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил в ходе брифинга, что Вашингтон может ответить на присутствие в Венесуэле российских военных как на дипломатическом уровне, так и на экономическом, в частности, путем введения санкций.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард»
"СКА-Хабаровск" обыграл "Авангард" (1:0) в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч на 43-й минуте забил Павел Карасев.
Обновлено в 02:58
Футбол
Игало отказался от перехода в «Барселону»
Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Спортсменка родила ребенка после клинической смерти
Обновлено в 01:19
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы
Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.
Обновлено вчера в 20:16
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле
В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 20:58
Хоккей
Форвард Тарасенко объяснил успех «Сент-Луиса» в НХЛ
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко высказался о том, что команда гарантировала себе место в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Забайкалье за взятки осудили 12 бывших сотрудников ГИБДД
Сотрудников ГИБДД осудили на сроки от 5 до 8 лет колонии, лишили званий и права занимать должности в правоохранительных органах сроком до четырёх лет, передаёт Znak.com.
Обновлено в 01:57
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Алексей Текслер с семьей прогулялся по вечернему Челябинску
Временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер вечером 29 марта прогулялся с семьей по Челябинску.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»
«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 17:25