Футбол

Полоз и Бухаров остались в запасе «Рубина» на матч с «Енисеем»Матч ТВ 03:39

«Енисей» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.
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Полоз и Бухаров остались в запасе «Рубина» на матч с «Енисеем»

Матч ТВ03:39

Полоз и Бухаров остались в запасе «Рубина» на матч с «Енисеем»

Sportbox.RU03:39

«Енисей» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат03:27

«Енисей» - «Рубин»: Сагитов и Байрамян в стартовом составе гостей

Спорт-Экспресс03:29

«Енисей» — «Рубин». Стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Sport24.ru03:21
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
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Twitter добавил новый тёмный режим для iOS

Команда Twitter добавила новый режим Lights Out. При его активации синий цветовой фон в тёмном режиме меняется на полностью чёрный.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Экономика

Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
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Опубликованы кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Обновлено в 03:25
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Уникальный управляемый снаряд конструируют в России

Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Экономика

Что изменится в жизни граждан России с 1 апреля

В апреле банк России произведет повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

В ДТП на Невском в Петербурге погиб один человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге погиб один человек, ранения получили ещё четверо.
Обновлено в 03:17
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Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата

Тысячи школьников устроили 29 марта в Берлине шествие против изменения климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 02:02
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Важное за сутки

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие

Первый полёт нового военно-транспортного Ил-112В отложен из-за погоды

Турбовинтовой самолёт предназначен для транспортировки военных, техники и вооружения. Первый полёт переносился неоднократно, отмечает ТАСС.
Обновлено в 02:53
Политика

Китайские патрульные корабли вошли в «спорные воды» Японии

Четыре патрульных корабля морской полиции Китая друг за другом зашли в Восточно-Китайское море в зону у необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао).
Обновлено в 03:35
Политика

В США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил в ходе брифинга, что Вашингтон может ответить на присутствие в Венесуэле российских военных как на дипломатическом уровне, так и на экономическом, в частности, путем введения санкций.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол

«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард»

"СКА-Хабаровск" обыграл "Авангард" (1:0) в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч на 43-й минуте забил Павел Карасев.
Обновлено в 02:58
Футбол

Игало отказался от перехода в «Барселону»

Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Спортсменка родила ребенка после клинической смерти

Обновлено в 01:19
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.
Обновлено вчера в 20:16
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото

25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле

В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 20:58
Хоккей

Форвард Тарасенко объяснил успех «Сент-Луиса» в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко высказался о том, что команда гарантировала себе место в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Забайкалье за взятки осудили 12 бывших сотрудников ГИБДД

Сотрудников ГИБДД осудили на сроки от 5 до 8 лет колонии, лишили званий и права занимать должности в правоохранительных органах сроком до четырёх лет, передаёт Znak.com.
Обновлено в 01:57
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
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Общество

Алексей Текслер с семьей прогулялся по вечернему Челябинску

Временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер вечером 29 марта прогулялся с семьей по Челябинску.
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«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
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