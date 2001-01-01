Футбол

Енисей — Рубин 1:1Спорт-Экспресс 05:02

Енисей — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
21′
Егор Сорокин
23′
Вячеслав Подберезкин
Фегор Огуде
42′
Фегор Огуде
43′
45′+2′
Виталий Устинов
Дмитрий Торбинский
Александр Зотов
46′
47′
Филип Уремович
59′
Хорен Байрамян
60′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
68′
Игорь Коновалов
69′
Виталий Устинов
Данил Степанов
Дмитрий Ятченко
Константин Савичев
71′
Али Гаджибеков
72′
75′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
90′+2′
Евгений Башкиров
Артур Саркисов
Александр Кутьин
90′+4′
Александр Соболев
90′+5′
Во время матча между "Енисеем" и "Рубином" в рамках 21-го тура чемпионата России возникли проблемы с трансляцией. Картинка из Красноярска не поступала, и телеканалу "Матч Премьер" пришлось в течение 20 минут по кругу показывать кадры с трибунами стадиона "Центральный".
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Подробнее о событии

Заявление по поводу трансляции матча «Енисей» — «Рубин»

Матч ТВ05:10

Заявление по поводу трансляции матча «Енисей» — «Рубин»

Sportbox.RU05:10

«Помехи сигнала произошли за пределами Советского Союза». Лучшее в соцсетях о срыве трансляции игры «Енисей» - «Рубин»

Спорт-Экспресс06:15

«Енисей» – «Рубин». У «Матч Премьер» проблемы с трансляцией, игра будет показана в повторе

Спорт БИЗНЕС Online05:01

«Енисей» о проблемах с трансляцией: «К сожалению, игру показать не можем. Права только у «Зенита»

Sports.ru05:45
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