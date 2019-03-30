Енисей — Рубин 0:0 (Перерыв)Газета.Ru 05:01

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков не обращать внимания на проблемы красноярской команды, передает "Советский спорт". В мачте 21-го тура "Енисей" встречается с казанским "Рубином". "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Политика Минюст США опубликует доклад спецпрокурора Мюллера в середине апреля Минюст США опубликует доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года «к середине апреля, если не раньше», пообещал глава ведомства, генпрокурор Уильям Барр.

Шоу-бизнес Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.

Космос В Индии зрителей допустят на запуски космических ракет Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).

Происшествия Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Армия и оружие Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).

Экономика ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".

Общество Мощный ураган в Архангельске снес светофоры, крыши и автомобили Сильный ветер срывал кровли домов, крушил окна, валил рекламные щиты, заборы, опоры электросети и светофоры.

Политика СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.

Экономика Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.

Политика Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.

Баскетбол Бывший защитник ЦСКА может стать генменеджером «Нью-Орлеана» Бывший защитник ЦСКА Траджан Лэнгдон, ныне являющийся помощником генменеджера "Бруклина", входит в число кандидатов на пост генменеджера "Нью-Орлеана".

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

Транспорт «Яндекс.Такси» допустил рост цен при лимите работы «уставших» водителей Сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможное повышение цен на тарифы при ограничении времени работы «уставших» водителей.

Происшествия В Краснодаре горит мебельный склад Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

Политика Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Общество На шпиль высотки МИД РФ в Москве вернулась семья соколов-сапсанов На шпиль здания Министерства иностранных дел России на Смоленской площади Москвы вернулось семейство соколов-сапсанов, обитавшее там еще до реконструкции.

Общество Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первую неделю апреля Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона на грядущей неделе.

Политика Россия продала Аляску Соединённым Штатам 152 года назад Договор между Российской империей и Соединёнными Штатами Америки о продаже Аляски был подписан 152 года назад, 30 марта 1867 года.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.