Футбол
Енисей — Рубин 0:0 (Перерыв)Газета.Ru 05:01
|21′
Егор Сорокин
|23′
Вячеслав Подберезкин
Фегор Огуде
|42′
Фегор Огуде
|43′
|45′+2′
Виталий Устинов
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
1
Нестеренко
3
Ятченко
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
2
Кичин
94
Данченко
8
Огуде
6
Торбинский
23
Сарр
11
Саркисов
9
Соболев
23
Коновалов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
3
Цаллагов
15
Коновалов
6
Башкиров
7
Подберезкин
91
Устинов
65
Сагитов
19
Байрамян
Рубин
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков не обращать внимания на проблемы красноярской команды, передает "Советский спорт". В мачте 21-го тура "Енисей" встречается с казанским "Рубином". "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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