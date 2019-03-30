Футбол

Енисей — Рубин 0:0 (Перерыв)Газета.Ru 05:01

Енисей — Рубин
0 – 0
Перерыв
Чемпионат России
21′
Егор Сорокин
23′
Вячеслав Подберезкин
Фегор Огуде
42′
Фегор Огуде
43′
45′+2′
Виталий Устинов
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков не обращать внимания на проблемы красноярской команды, передает "Советский спорт". В мачте 21-го тура "Енисей" встречается с казанским "Рубином". "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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В «Енисее» призвали фанатов не обращать внимания на проблемы клуба

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Дмитрий Аленичев: «Болельщики не должны обращать внимание на то, что происходит с командой»

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