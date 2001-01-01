Футбол

«Енисей» — «Краснодар»: стали известны стартовые составыЧемпионат 05:50

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Краснодара» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
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«Енисей» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

Чемпионат05:50

Игнатьев и Сулейманов в запасе «Краснодара» на матч с «Енисеем»

Soccer.ru05:49
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