Футбол

Енисей — Краснодар-2 0:1Городские новости. Красноярск 05:56

Енисей — Краснодар-2
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
87′
Иван Таранов
90′+4′
Александр Черников
"Енисей" уповал на стандарты, но и они не привели к опасным ударам. А вот гости свой шанс использовали. незадолго до финального свистка Иван Таранов открыл счёт. В добавленное время "Краснодар-2" остался в меньшинстве, но это не помогло красноярцам уйти от поражения.
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