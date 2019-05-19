Енисей — Динамо 2:2Матч ТВ 06:11

Тренерские штабы «Енисея» и «Динамо» огласили стартовые составы на очную встречу команд в рамках 29-го тура РПЛ.

Хоккей Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Здоровье Кладбище в режиме онлайн: как блогеры-лжеврачи уничтожают онкобольных На этой неделе российские СМИ разоблачали блогера Катю Тхи, живущую в Лондоне.

Политика Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Участник Московского полумарафона умер после финиша Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.

Наука Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Гаджеты Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.

Политика Эрдоган заявил о «непрекращающемся давлении» на Турцию из-за рубежа Давление на Турцию из-за рубежа не прекращается, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в Самсуне на церемонии по случаю 100-летней годовщины начала Войны за независимость.

Армия и оружие Делайте, как мы сказали: Брюссель получил ультиматум от Вашингтона Глава европейской дипломатии Федерика Могерини рассказала, что из американского Госдепа ей пришло письмо с прямой угрозой о том, что если Евросоюз будет «отлынивать» от натовских обязательств и продолжать разрабатывать свои военные программы, то ЕС ждут «экономические и политические последствия».

Происшествия Детей из «мусорной» квартиры в Ставрополе передали бабушке с дедушкой Двух девочек, которых нашли в захламленной квартире в Ставрополе, передали из больницы ее бабушке с дедушкой.

Политика Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир» 19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.

Авто Озвучены проблемы, которые ждут желающих купить праворульное авто У автомобилистов в Приморье снова появились проблемы с ввозом в страну праворульных машин с пробегом.

Общество Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса 28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.

Политика Депутат Госдумы: российские паспорта начнут выдавать в Приднестровье По словам депутата Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Александра Ярошука, правительство страны в ближайшее время примет решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.

Происшествия В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.

Происшествия В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.

Авто Эксперты назвали десятку самых надежных подержанных машин Четверо из десяти опрошенных владельцев Toyota Yaris ответили, что ценят в этом автомобиле прежде всего высокую надежность.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.