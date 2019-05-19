Футбол
«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛГазета.Ru 08:55
|35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
|36′
Александр Кутьин
|40′
|55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
|57′
Олег Данченко
|64′
|68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
|74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
|81′
|83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
|87′
Енисей
Расстановка 5‑3‑2
55
Юрченко
94
Данченко
3
Ятченко
13
Грицаенко
23
Сарр
27
Рожков
14
Семакин
10
Комков
6
Торбинский
48
Кутьин
2 ×
78
Хубулов
1
Шунин
25
Козлов
2
Морозов
24
Евгеньев
44
Шуньич
9
Кардозу
6
Юсупов
7
Марков
5
Тетте
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Красноярский "Енисей" и московское "Динамо" сыграли вничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:2. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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