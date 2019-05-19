Футбол

«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛГазета.Ru 08:55

Енисей — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
36′
Александр Кутьин
40′
55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
57′
Олег Данченко
64′
68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
81′
83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
87′
Красноярский "Енисей" и московское "Динамо" сыграли вничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:2. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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