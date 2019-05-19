«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛГазета.Ru 08:55

Красноярский "Енисей" и московское "Динамо" сыграли вничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:2. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

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