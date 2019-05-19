Футбол

Енисей — Динамо 2:2RT на русском 08:54

Енисей — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
36′
Александр Кутьин
40′
55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
57′
Олег Данченко
64′
68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
81′
83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
87′
Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:2. «Динамо» вышло вперёд на 35-й минуте благодаря голу Жоаозиньо с пенальти.
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