Енисей — Динамо 2:2RT на русском 08:54

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:2. «Динамо» вышло вперёд на 35-й минуте благодаря голу Жоаозиньо с пенальти.

Политика Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.

Происшествия СМИ опубликовали видео с изъятыми у полковника ФСБ деньгами Ранее СМИ сообщили об изъятии наличных и драгоценностей в размере более чем в 12 миллиардов рублей у полковников ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и их подчиненного Андрея Васильева.

Музыка Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019» Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade выиграл в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.

Экономика Греф рассказал о воровстве в Сбербанке В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Футбол Урал — Локомотив 2:2 Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.

Авто Новый Land Rover Defender тестируют на дорогах Индии Во время тест-драйва в Индии фотошпионы запечатлели новый внедорожник Land Rover Defender 2020 модельного года.

Футбол Владимир Гомельский: Считаю ЦСКА в матче с «Эфесом» фаворитом В полуфинале с «Реалом» все решилось на последних секундах, когда ЦСКА все же смог дожать испанцев, которые вели в счете три четверти матча.

Спорт Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

Общество Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска 49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".

Политика Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.

Общество В Кронштадте восстановили первый советский морской робот Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.

Гаджеты В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.

Общество Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.

Шоу-бизнес Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.

Музыка Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.

Транспорт В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.

Экономика Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении» Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.

Происшествия Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.

Экономика Российский средний класс меняет потребительские привычки Наибольшая концентрация среднего класса наблюдается в Москве (18%) и добывающих регионах (в ЯНАО - 43%).

Политика Порошенко уволил уполномоченного по правам ребёнка Кулебу «Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного президента Украины по правам ребёнка», — говорится в указе.

Религия Патриарх Кирилл призвал людей соединить веру и счастье Предстоятель РПЦ призвал их "в своем сознании очень ясно соединить веру и счастье, веру и благополучие".