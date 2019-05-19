Футбол
Енисей — Динамо 2:2RT на русском 08:54
|35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
|36′
Александр Кутьин
|40′
|55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
|57′
Олег Данченко
|64′
|68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
|74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
|81′
|83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
|87′
Енисей
Расстановка 5‑3‑2
55
Юрченко
94
Данченко
3
Ятченко
13
Грицаенко
23
Сарр
27
Рожков
14
Семакин
10
Комков
6
Торбинский
48
Кутьин
2 ×
78
Хубулов
1
Шунин
25
Козлов
2
Морозов
24
Евгеньев
44
Шуньич
9
Кардозу
6
Юсупов
7
Марков
5
Тетте
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:2. «Динамо» вышло вперёд на 35-й минуте благодаря голу Жоаозиньо с пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
СМИ опубликовали видео с изъятыми у полковника ФСБ деньгами
Ранее СМИ сообщили об изъятии наличных и драгоценностей в размере более чем в 12 миллиардов рублей у полковников ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и их подчиненного Андрея Васильева.
Обновлено в 07:18
Музыка
Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019»
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade выиграл в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
СМИ сообщили о взрыве у туристического автобуса в Каире
Обновлено в 09:09
Экономика
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Футбол
Урал — Локомотив 2:2
Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Авто
Новый Land Rover Defender тестируют на дорогах Индии
Во время тест-драйва в Индии фотошпионы запечатлели новый внедорожник Land Rover Defender 2020 модельного года.
Обновлено в 06:42
Футбол
Владимир Гомельский: Считаю ЦСКА в матче с «Эфесом» фаворитом
В полуфинале с «Реалом» все решилось на последних секундах, когда ЦСКА все же смог дожать испанцев, которые вели в счете три четверти матча.
Обновлено в 08:33
Спорт
Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы
Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Общество
Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска
49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
Обновлено в 08:30
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Общество
В Кронштадте восстановили первый советский морской робот
Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.
Обновлено в 07:29
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Общество
Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах
Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ
Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Музыка
Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу
Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено 17 мая в 20:48
Шоу-бизнес
«Пошли все к черту, я иду умирать»: как третья жена спасала Олега Даля от алкоголизма
Обновлено в 07:00
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.
Обновлено в 07:36
Экономика
Российский средний класс меняет потребительские привычки
Наибольшая концентрация среднего класса наблюдается в Москве (18%) и добывающих регионах (в ЯНАО - 43%).
Обновлено в 08:54
Политика
Порошенко уволил уполномоченного по правам ребёнка Кулебу
«Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного президента Украины по правам ребёнка», — говорится в указе.
Обновлено в 08:08
Религия
Патриарх Кирилл призвал людей соединить веру и счастье
Предстоятель РПЦ призвал их "в своем сознании очень ясно соединить веру и счастье, веру и благополучие".
Обновлено в 08:29
Политика
СМИ назвали предполагаемую дату досрочных выборов в Раду
По его данным, проведение досрочных выборов станет следующим шагом по роспуску Рады, о котором избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить сразу после своей инаугурации.
Обновлено в 07:53