Футбол

«Енисей»: Везём подарок гению ЗаболотномуНева Спорт 05:02

В официальном «Твиттере» команды был опубликован пост, в котором говорится, что «Енисей» вылетит в Петербург завтра, 25 мая. «Везём подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному», — говорится в сообщении клуба. Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше.
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«Енисей» – перед матчем с «Зенитом»: «Везем подарок чемпионам, подарим гению Заболотному»

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«Енисей»: «Везем подарок „Зениту“, подарим гению Заболотному»

Soccer.ru05:08
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