«Енисей»: Везём подарок гению ЗаболотномуНева Спорт 05:02

В официальном «Твиттере» команды был опубликован пост, в котором говорится, что «Енисей» вылетит в Петербург завтра, 25 мая. «Везём подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному», — говорится в сообщении клуба. Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше.

Общество В России назвали среднюю стоимость выпускного платья Оказалось, что на покупку выпускного платья в среднем придется потратить 4 тыс. рублей.

Общество Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.

Гаджеты Российской ОС впервые доверят данные наивысшей степени секретности Система Astra Linux получила документ, который подтверждает возможность обработки сведений высшего уровня секретности, передают "Известия".

Футбол Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.

Общество «Они позорят школу»: маски зайчиков шокировали приморских педагогов На кадрах несколько учеников позируют в полицейской форме и костюмах "зайчиков" с черными масками.

Происшествия Неизвестный расстрелял полицейского в Туле Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.

Политика Тереза Мэй объявила об отставке Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

Общество Курск отмечает День славянской письменности и культуры Концерт продолжит региональный хоровой фестиваль. И сегодня на маршрут выйдет «Трамвай-книгочей».

Происшествия В мечети в Кабуле прогремел взрыв По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.

Путешествия Туристов в Черногории хотят штрафовать за внешний вид Власти черногорского курорта Будва намерены ввести санкции для туристов за неподобающий внешний вид и поведение.

Политика Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.

Футбол Глушаков опубликовал мем про «Спартак» Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Авто Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.

Происшествия В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Политика Зеленский отменил указ Порошенко Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.

Шоу-бизнес Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Энергетика Польша понадеялась на компенсацию от России из-за грязной нефти На запланированных 3 июня в Москве переговорах по восстановлению поставок по трубопроводу «Дружба» может быть выработано решение о компенсации за поставки загрязненной нефти.

Политика В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Политика ЛНР передала Украине 60 заключенных Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.