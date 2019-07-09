Экономика

En+ перерегистрировалась в российском офшореРБК 15:34

Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.
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En+ Group стала резидентом офшора в Калининграде

Калининград.Ru14:08

En+ Group перерегистрировалась из США в России

Взгляд.ру12:48

En+ перерегистрировалась в российском офшоре

РБК15:34

En+ заявила о планах провести листинг на Московской бирже

Ведомости15:17

En+ Дерипаски перерегистрировалась в Калининградкой области

Коммерсантъ16:44

En+ Group перерегистрировалась из Джерси на территорию России

News.ru13:07

En+ Group 9 июля перерегистрировалась из Джерси на территорию России

ТАСС12:37
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Футбол

Футболист Джикия надеется справиться с ролью капитана «Спартака»

Обновлено в 15:09
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Политика

На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко

Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.
Обновлено в 16:15
Авто

Hyundai анонсировал новую модель на тизере

Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли произвела фурор в Париже

В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Кино

Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»

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Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Политика

Иванов: Россия опоздала с «мусорной реформой» на 40 лет

Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.
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Хоккей

Сборную России по хоккею возглавит Алексей Кудашов

В мае 2015 Кудашов стал главным тренером "Локомотива" из Ярославля и пробыл там до 2017 года.
Обновлено в 13:57
Политика

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Транспорт

Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю

Обновлено в 03:35
Авто

MINI выпустил первый серийный электрокар

MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.
Обновлено в 08:05
Политика

Владимир Путин поддержал изобретение молодого ученого из УрФУ

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург провел встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.
Обновлено в 12:43
Политика

Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами»

Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»

Обновлено в 15:41
Футбол

Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы

Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Политика

Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 16:44
Общество

В Роспотребнадзоре назвали самые опасные для здоровья профессии

Роспотребнадзор выяснил, у сотрудников каких сфер чаще диагностировали заболевания, связанные с профессиональной деятельностью, в 2018 году.
Обновлено в 05:28
Кино

Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году

Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Футбол

«Локомотиву» грозит суд с Тарасовым

Гендиректор "Локомотива" добавил, что операция была проведена Тарасову за его счет. Кикнадзе считает, что ситуация может дойти до суда.
Обновлено в 17:15
Космос

Почти 500 брянцев прикоснулись к тайнам Юпитера

Как сообщает Брянский государственный краеведческий музей почти 500 брянцев воспользовались возможность посмотреть в телескоп на самую большую планету солнечной системы – Юпитер.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Обновлено в 15:59
Транспорт

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Обновлено в 12:56
Авто

Aston Martin раскрыл спорткар DBS GT Zagato

Автомобиль, построенный на основе серийного Aston Martin DBS Superleggera, получил кузов в стиле классического купе Aston Martin DB4 GT Zagato.
Обновлено в 13:10
Политика

Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Политика

Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях покупки С-400

Позиция США по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не изменилась, Вашингтон категорически против сделки.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

На базе ВКС «Хмеймим» в Сирии открыли памятник военным летчикам

На базе Воздушно-космических сил России «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия, открыт памятник в честь летчиков, принимавших участие в сирийской войне.
Обновлено в 09:33
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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