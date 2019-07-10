Экономика
En+ перерегистрировалась в российском офшореРБК вчера в 15:34
Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что совет директоров En+ и акционеры компании одобрили перерегистрацию En+ с острова Джерси в Калининград, где создан специальный административный район (САР) с льготными условиями для международных компаний.ТАССвчера в 12:37
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Общество
«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата
Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Обновлено в 03:04
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Бородина назвала две вещи, обязательных для красоты
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Самолет-разведчик Великобритании приблизился к границе России
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря.
Обновлено в 02:35
Политика
Баба Яга против: Парубий предложил в День независимости провести военный парад без одобрения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский решил в этом году провести День независимости без военного парада.
Обновлено в 04:04
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:42
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Музыка
Киев запретил участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным музыкантам, выступавшим в России с начала 2014 года, представлять страну на детском Евровидении, передает NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Похитившая более 20 млн рублей кассир обкрадывала банк два года
Марат Хайруллин, муж жительницы башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей из Россельхозбанка, заявил в эксклюзивном интервью программе «Пусть говорят», что именно он стал инициатором преступления.
Обновлено в 03:39
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Наука
Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли
Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Общество
Названы марки опасных вареников
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование вареников с картофелем и грибами популярных торговых марок.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
Эксперты прогнозируют дефолт США в сентябре
Эксперты считают, что США могут столкнуться с неизбежным дефолтом, который ждет их уже в сентябре 2019 года из-за более низких, чем ожидалось, налоговых преступлений.
Обновлено 08 июля в 22:28
Армия и оружие
Порядка 1,8 миллиона сирийцев вернулись в свои дома
В места довоенного проживания вернулись уже 1,8 миллиона сирийских граждан, из них 528 тысяч - с территории других государств.
Обновлено в 04:03
Политика
В Тбилиси ночью прошли два митинга
Обновлено вчера в 01:52
Армия и оружие
Разработчик рассказал о новом российском авианосце
«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.
Обновлено в 02:44