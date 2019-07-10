Экономика
En+ перерегистрировалась в российском офшореРБК вчера в 15:34
Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что совет директоров En+ и акционеры компании одобрили перерегистрацию En+ с острова Джерси в Калининград, где создан специальный административный район (САР) с льготными условиями для международных компаний.ТАССвчера в 12:37
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Транспорт
Проект второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 1 млрд рублей
Проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурга будет стоит 1 млрд руб. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский в "Екатеринбург-Экспо", где с 8 по 11 июля проходит международная промышленная выставка "Иннопром".
Обновлено в 03:29
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Происшествия
В Барнауле горит строительный супермаркет
Строительный супермаркет "Аксиома" загорелся на Павловском тракте в Барнауле в среду.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика
IBM закрывает знаковую сделку по приобретению Red Hat за $34 млрд
АРМОНК, штат Нью-Йорк, и РОЛИ, штат Северная Каролина, 9 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- IBM (NYSE:IBM) и Red Hat сегодня объявили о закрытии сделки, по которой IBM приобрела все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Red Hat по цене $190 за акцию, что в общей сложности составляет около $34 млрд.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Музыка
Шнурова обвинили в провоцировании гражданской войны
Обновлено в 03:50
Наука
«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор
Презентация прошла в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба космической корпорации.
Обновлено в 04:08
Политика
Кремль опроверг информацию об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что девушка чуть не попала под колеса президентского кортежа в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»
По данным издания, причиной возгорания в аккумуляторном отсеке могла стать диверсия или возгорание в электрическом щитке, которое вызвало короткое замыкание.
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Технологии
Ростех заменит стекла в транспорте на прозрачные дисплеи
Обновлено в 01:07
Политика
Плевали мы на Зеленского: Боевики «АТО» проведут альтернативный парад
Предлагается вместо отмененного президентом парада провести в Киеве Марш Свободы, который пройдет без использования бюджетных средств.
Обновлено в 02:43
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие
В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой
Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Рита Дакота сообщила о начале ремонта в новой квартире
На странице своего Instagram Рита Дакота опубликовала видео, на котором она сообщила о начале ремонта в новой квартире.
Обновлено в 03:43
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Три человека пострадали в Тбилиси при взрыве гранаты в подъезде
В подъезд одного из жилых домов в Тбилиси в районе Варкетили в ночь на среду неизвестный бросил гранату, в результате чего пострадали трое молодых людей, сообщает МВД Грузии.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Врачи оценили состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии
Состояние семилетней девочки из Ингушетии, доставленной в Москву на лечение после полученных от избиения травм, остается тяжелым.
Обновлено 07 июля в 04:35
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Экономика
Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в аварии на трассе «Таврида»
В результате ДТП на 73-м километре трассы «Таврида» погибли женщина и двое детей.
Обновлено в 04:02
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
Уголовное дело возбуждено в отношении начальника полиции в Курганинском районе Кубани за то, что он требовал у подчиненных части премий и присвоил так почти 200 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:07
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Политика
Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские выступления в Грузии, начавшиеся 20 июня, являются организованной с участием представителей США "тщательно продуманной провокацией".
Обновлено в 03:50