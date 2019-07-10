Ранее сообщалось, что совет директоров En+ и акционеры компании одобрили перерегистрацию En+ с острова Джерси в Калининград, где создан специальный административный район (САР) с льготными условиями для международных компаний.

с чего всё началось

Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.

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