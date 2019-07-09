Экономика

En+ перерегистрировалась в российском офшореРБК 15:34

Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

En+ Дерипаски перерегистрировалась в Калининградкой области

Коммерсантъ16:44

En+ Group перерегистрировалась из США в России

Взгляд.ру12:48

En+ Group 9 июля перерегистрировалась из Джерси на территорию России

ТАСС12:37

En+ заявила о планах провести листинг на Московской бирже

Ведомости15:17

En+ Group стала резидентом офшора в Калининграде

Калининград.Ru14:08

En+ Group перерегистрировалась из Джерси на территорию России

News.ru13:07

En+ перерегистрировалась в российском офшоре

РБК15:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Футбол

В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Наука

Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь

В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено в 16:54
Политика

Грузинские депутаты‐оппозиционеры посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» заявили о своем намерении посетить Москву, чтобы «принести добро» своей стране.
Обновлено в 18:53
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Жители Грузии отреагировали на позицию президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.
Обновлено в 18:52
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Кино

Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»

Обновлено в 16:03
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Культура

Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s

На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие

Иранский военный пригрозил уничтожить американские военные базы

Командир элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хусейн Неджат пригрозил уничтожить американские базы в случае, если США начнут военную операцию против Ирана.
Обновлено в 17:34
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Шоу-бизнес

СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман

Обновлено в 18:14
Политика

Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:59
Общество

В Госдуме упростили процедуру получения инвалидности

В Госдуме в окончательном чтении приняли проект закона, который поможет людям с инвалидностью быстрее и проще получить необходимые справки-подтверждения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский отменил парад в День независимости на Украине

Обновлено в 11:31
Футбол

«Вест Хэм» предложил Чичарито «Фиорентине»

«Вест Хэм» предложил услуги нападающего Хавьера Эрнандеса «Фиорентине», сообщает журналист Sportitalia Альфредо Педулья.
Обновлено в 04:14
Кино

Сериал «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по просмотрам

Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" побил рекорд сервиса Netflix по просмотрам.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»

Обновлено в 15:41
Авто

В седан Honda Civic поставили двигатель от лодки. И он поехал

Обновлено в 14:00
Политика

Саакашвили назвал Путина играющим с Грузией котом

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.
Обновлено в 17:50
Футбол

Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Саакашвили сломал руку жительнице Одессы

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку в ходе потасовки возле здания суда, в результате чего женщина получила перелом руки.
Обновлено в 14:12
Общество

Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии

В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля

Басманный суд Москвы во вторник, 9 июля, продлил до 13 октября срок содержания под стражей директору финансового департамента инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, сообщает News.ru.
Обновлено в 14:59
Здоровье

Диетолог назвала самые полезные летние ягоды

В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз.
Обновлено в 01:56
Технологии

Правообладатели предложили удалять пиратские сайты из поисковой выдачи

Один из авторов письма отметил, что обращение в суд сильно замедлит этот процесс: «Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице и она снова становится доступна в выдаче».
Обновлено в 04:21
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное