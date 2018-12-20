Экономика

En+ меняет «прописку» с острова Джерси на остров Октябрьский в РФ
Финмаркет
вчера в 07:19

Собрание акционеров En + одобрило редомициляцию En + с острова Джерси в Россию и меры в рамках реализации "плана Баркера", говорится в сообщении компании.
Финмаркетвчера в 07:19
с чего всё началось

Акционеры En+ одобрили перерегистрацию компании в России

Акционеры En+ Group на внеочередном собрании акционеров 20 декабря в Париже одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАССвчера в 07:02

Подробнее о событии

En+ минус Джерси

Коммерсантъвчера в 15:13

Компания Еn+ Group станет первым резидентом на острове Октябрьский в Калининграде

ТАССвчера в 14:08

Компания Дерипаски зарегистрируется в калининградском офшоре

КП - Калининградвчера в 09:21

Акционеры одобрили перерегистрацию En+ Group в России

РБКвчера в 07:45

Компания Дерипаски перерегистрируется в калининградском офшоре

Клопсвчера в 07:39

Акционеры En+ одобрили регистрацию в калининградском офшоре

Калининград.Ruвчера в 07:37

Акционерами En+ была одобрена перерегистрация компании в Калининграде

Вести Калининградвчера в 06:51
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Экономика

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей

С 1 января 2019 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырастет на 117 рублей.
Обновлено в 03:49
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии.
Обновлено в 03:34
Финансы

Украина получила первый транш от МВФ по новой программе

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Финансы

Курс доллара опустился ниже 68 рублей

Курс доллара в пятницу на торгах Московской биржи опустился ниже $68 руб. Американская валюта падала до 67,91 руб. (- 38 коп. к закрытию предыдущих торгов или 0,5%).
Обновлено в 03:03
Экономика

«Ростех» купит 9,33% акций Объединенной вагонной компании

Госкорпорация «Ростех» приобретет 9,33% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), принадлежащих группе ИСТ.
Обновлено в 02:50
Экономика

Минфин США продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ до марта

Минфин США продлил до 7 марта срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов группы ГАЗ, а контрагенты — завершить контракты.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика

Ozon запустит сервис P2B-кредитования

Российский онлайн-ритейлер Ozon начал тестировать сервис P2B-кредитования (выдача займов юрлицу или ИП физлицом).
Обновлено в 02:24
Экономика

В России стало доступно инвестиционное консультирование

Поправки в законы "О рынке ценных бумаг" и "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", которые вводят новый вид деятельности на рынке ценных бумаг - инвестиционное консультирование - 21 декабря вступили в силу.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика

Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира

Россия поднялась на 3 строчки в итоговом рейтинге The Best Countries For Business - лучших стран мира для ведения бизнеса, который традиционно составляет журнал Forbes.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы

Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря

Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что правительство до конца года представит новые льготы для получения ипотечного кредита семьями, которые позволят получить поддержку 1,6 млн человек.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика

UTair приостановила выплаты по 7-летним кредитам

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года UTair выплатила проценты по кредитам, займам и облигациям на общую сумму 1,8 млрд рублей, в 2017 году - 3,3 млрд рублей, в 2016 году - 3,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:25
Энергетика

Новак прокомментировал падение цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено в 02:17
Экономика

Российской экономике провели обрезание

Потенциальный рост российской экономики в два раза ниже объявленного — 0,7 вместо 1,5 процента, подсчитали аналитики Альфа-банка, выдержки из доклада которых приводит РБК.
Обновлено в 02:29
Экономика

Сбербанк добился права на взыскание долгов с банка Азербайджана

Апелляционный суд Великобритании подтвердил право Сбербанка на взыскание долгов с Международного банка Азербайджана (МБА).
Обновлено в 03:41
Экономика

Крупнейший производитель мяса птицы в России расширяет производство

Обновлено вчера в 17:05
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