Ранее сообщалось, что совет директоров En+ и акционеры компании одобрили перерегистрацию En+ с острова Джерси в Калининград, где создан специальный административный район (САР) с льготными условиями для международных компаний.

с чего всё началось

En+ Group стала резидентом специального административного района на острове Октябрьском в Калининграде. Информацию о регистрации компании на территории России опубликовали на официальном сайте организации.

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