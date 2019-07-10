Экономика
En+ Group стала резидентом офшора в КалининградеКалининград.Ru вчера в 14:08
En+ Group стала резидентом специального административного района на острове Октябрьском в Калининграде. Информацию о регистрации компании на территории России опубликовали на официальном сайте организации.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что совет директоров En+ и акционеры компании одобрили перерегистрацию En+ с острова Джерси в Калининград, где создан специальный административный район (САР) с льготными условиями для международных компаний.ТАССвчера в 12:37
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Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
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Обновлено вчера в 07:25
Политика
Президент РФ прибыл в Екатеринбург
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Лукашенко заявил, что Россия тормозит переговоры по интеграции
Александр Лукашенко раскритиковал торможение процесса интеграции со стороны России.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидение
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Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
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Происшествия
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Обновлено 08 июля в 18:25
Политика
Россия призвала членов МАГАТЭ осудить деструктивную линию США по СВПД
Постоянный представитель России при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал входящие в агентство страны осудить деструктивную линию США по иранской сделке.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
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Наука
Роскосмос презентовал беспилотный трактор
Прототип беспилотного трактора был представлен на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:30
Футбол
Манджукич может вернуться в «Баварию»
Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В ДНР сообщили об одном погибшем из-за обстрелов
Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:01
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Лукашенко рассказал об угрозе мировой безопасности
Международной системе безопасности грозят разрушения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 09:28
Интернет
«Лаборатория Касперского» нашла читающую мессенджеры программу-шпион
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы FinSpy, которая может читать сообщения в мессенджерах, использующих шифрование.
Обновлено в 09:36
Политика
Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку
Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Украинский лидер Владимир Зеленский в грубой форме выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области и Борисполя секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, назвав его разбойником.
Обновлено в 08:46
Политика
«Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России
Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
67-летний Олег Газманов показал идеальный торс
На видео 67-летний Газманов запечатлён без футболки, что позволяет в подробностях рассмотреть его пресс.
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Кино
Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе
Итальянская актриса Валентина Кортезе умерла в Милане. Ей было 96 лет, сообщает агентство ANSA в среду, 10 июля.
Обновлено в 08:42
Общество
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе. Об этом сообщается на сервисе DownDetector 10 июля.
Обновлено в 10:00
Космос
Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»
Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Путин в интервью Стоуну рассказал о провокации в Керченском проливе
По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, инцидент в Керченском проливе был провокацией.
Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Гаджеты
Nintendo анонсировала новую консоль Switch Lite
Компания Nintendo на своём официальном YouTube-канале анонсировала новую полностью портативную консоль из семейства Switch.
Обновлено в 09:39
Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
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