Экономика
En+ Group стала резидентом офшора в КалининградеКалининград.Ru вчера в 14:08
En+ Group стала резидентом специального административного района на острове Октябрьском в Калининграде. Информацию о регистрации компании на территории России опубликовали на официальном сайте организации.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что совет директоров En+ и акционеры компании одобрили перерегистрацию En+ с острова Джерси в Калининград, где создан специальный административный район (САР) с льготными условиями для международных компаний.ТАССвчера в 12:37
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Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Политика
Венедиктов заявил, что Зеленскому передали письмо от матери Вышинского
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому передали личное письмо от матери руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, содержащегося под стражей в Киеве.
Обновлено в 05:10
Политика
Пушков предложил запретить грузинской певице Катамадзе въезд в Россию
Сенатор Алексей Пушков в среду, 10 июля, предложил запретить грузинской певице Нино Катамадзе, которая допустила в своей речи "русофобские высказывания", въезд на территорию Российской Федерации.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Российские подводные лодки начали оснащать новейшими перископами «Парус-98»
Строящиеся российские подводные лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота получат новейшие перископы "Парус-98" непроникающего типа разработки Концерна "ЦНИИ Электроприбор".
Обновлено в 06:55
Общество
В Минюсте Польше надеются, что суд не выдаст россиянина Лисова Швеции
Мужчина с дочками пока ждут вердикта суда в Варшаве Заместитель министра юстиции Польши Михал Войтик выразил надежду, что суд не станет выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Политика
Лукашенко: объединения России и Белоруссии ждать не стоит
Объединения России и Белоруссии в ближайшее время не предвидится. Лукашенко заявил, что подобную тему Москва и Минск не обсуждают.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Армия и оружие
Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца
Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
Обновлено в 06:35
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Меркель опять стало плохо на публике
Обновлено в 06:57
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Политика
Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян
Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.
Обновлено в 05:32
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Чите пассажирка угнала такси, не дождавшись водителя
За помощью обратился водитель такси, который, взяв пассажирку, по дороге заехал в магазин. Выйдя, он не обнаружил своей машины у входа.
Обновлено в 05:48
Общество
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев выдвинул свою кандидатуру на роль мужа Лолиты Милявской
Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора, — заявил Солнцев.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Экономика
МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI
Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Спорт
Maybe обвинили в расистских оскорблениях
Мидер PSG.LGD Лу Somnus丶M Яо обозвал родителей собеседника в Weibo, назвав их «иностранной лошадью и белой свиньёй», что является распространёнными расистскими оскорблениями в Китае.
Обновлено в 04:23
Интернет
Копии приложения для реалистичного раздевания девушек удаляют в сети
Администрация подтвердила, что удалила множество репозиториев с ним, включая тот, что был официально создан самим разработчиком DeepNude.
Обновлено в 06:29
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 10 июля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на ГУ МЧС столицы.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Мать разрушила отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера
По слухам, в документах о разводе указано, что причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк была мать актера, миссис Глория Купер.
Обновлено вчера в 13:35
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11, Max и R
Обновлено вчера в 18:09
Политика
США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei.
Обновлено в 06:56
Игры
В приложении-компаньоне Red Dead Redemption 2 отыскали настройки графики для ПК
Только на прошлой неделе фанаты отыскали упоминание ПК-версии Red Dead Redemption 2 в сервисе Rockstar, а на этой геймеры отыскали настройки графики для RDR 2 на ПК в приложении-компаньоне игры.
Обновлено в 04:34