Экономика

En+ Group стала резидентом офшора в КалининградеКалининград.Ru вчера в 14:08

En+ Group стала резидентом специального административного района на острове Октябрьском в Калининграде. Информацию о регистрации компании на территории России опубликовали на официальном сайте организации.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

En+ Group 9 июля перерегистрировалась из Джерси на территорию России

Ранее сообщалось, что совет директоров En+ и акционеры компании одобрили перерегистрацию En+ с острова Джерси в Калининград, где создан специальный административный район (САР) с льготными условиями для международных компаний.
ТАССвчера в 12:37

Подробнее о событии

Компания Дерипаски En+ Group зарегистрировалась в калининградском офшоре

Клопс02:30

En+ перерегистрировалась в Калининградской области

Коммерсантъвчера в 16:44

En+ Group 9 июля перерегистрировалась из Джерси на территорию России

ТАССвчера в 12:37

En+ перерегистрировалась в российском офшоре

РБКвчера в 15:34

En+ Group стала резидентом офшора в Калининграде

Калининград.Ruвчера в 14:08

En+ Group перерегистрировалась из Джерси на территорию России

News.ruвчера в 13:07

En+ Group перерегистрировалась из США в России

Взгляд.рувчера в 12:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:44, Вашингтон
Транспорт

Первый поезд по новым станциям подземки Петербурга пустят 19 июля

Обновлено в 02:57
Политика

Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Общество

Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Авто

Орешкин отправится в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России добраться до Тольятти планирует нестандартным способом.
Обновлено в 03:40
Политика

В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой

Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Экономика

Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 год

Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Завершается расследование уголовного дела в отношении Сергея Шеверды

Следственные органы завершают расследование уголовного дела о рубках в заказнике «Туколонь» в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, врио руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексея Туги, директора Казачинско-Ленского лесхоза Геннадия Рыкова и инженера-лесопатолога Александра Владимирова.
Обновлено в 03:45
Футбол

Пике придется заплатить 2 миллиона евро за долги по налогам

В 2016 году Пике обязали выплатить 2,1 миллиона в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год.
Обновлено в 03:59
Футбол

Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Происшествия

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле

В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих.
Обновлено в 01:34
Общество

Мосгосстройнадзор выявил за I полугодие более 18 тысяч нарушений

"По итогам проверок выявлено свыше 18,1 тысячи нарушений (в первом полугодии 2018 года - 20,7 тысячи нарушений), из которых 6,5 тысяч - по качеству работ (7,7 тысячи)", - рассказал Музыченко.
Обновлено в 04:53
Хоккей

Канадец Тай Рэтти стал игроком «Локомотива»

Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье

В Красноярске беременные женщины отравились арбузами

Обновлено в 01:41
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Спорт

Российская гонщица попала в аварию на ралли «Шелковый путь»

Обновлено в 05:29
Общество

Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

Обновлено в 03:01
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова

Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Новое видео певицы Нюши оказалось очень сексуальным

Певица Нюша опубликовала в своем Instagram небольшое видео, и это не новый клип артистки.
Обновлено в 03:33
Наука

Ученые рассказали об эффективном способе похудения

Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.
Обновлено в 04:26
Политика

Кремль дал прогноз по авиасообщению с Грузией

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что рано или поздно авиасообщение возобновится.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая призналась, в чем секрет её дружбы с женой Тиграна Кеосаяна

Накануне Алена раскрыла секрет дружбы с Симоньян. Бывшая жена Кеосаяна сделала большой комплимент своей сопернице.
Обновлено в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное