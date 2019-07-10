Экономика
En+ Group стала резидентом офшора в КалининградеКалининград.Ru вчера в 14:08
En+ Group стала резидентом специального административного района на острове Октябрьском в Калининграде. Информацию о регистрации компании на территории России опубликовали на официальном сайте организации.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что совет директоров En+ и акционеры компании одобрили перерегистрацию En+ с острова Джерси в Калининград, где создан специальный административный район (САР) с льготными условиями для международных компаний.ТАССвчера в 12:37
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Политика
Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
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В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Общество
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Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
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Авто
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Министр экономического развития России добраться до Тольятти планирует нестандартным способом.
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Политика
В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой
Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Экономика
Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 год
Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.
Обновлено в 04:29
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Завершается расследование уголовного дела в отношении Сергея Шеверды
Следственные органы завершают расследование уголовного дела о рубках в заказнике «Туколонь» в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, врио руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексея Туги, директора Казачинско-Ленского лесхоза Геннадия Рыкова и инженера-лесопатолога Александра Владимирова.
Обновлено в 03:45
Футбол
Пике придется заплатить 2 миллиона евро за долги по налогам
В 2016 году Пике обязали выплатить 2,1 миллиона в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год.
Обновлено в 03:59
Футбол
Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Происшествия
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле
В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих.
Обновлено в 01:34
Общество
Мосгосстройнадзор выявил за I полугодие более 18 тысяч нарушений
"По итогам проверок выявлено свыше 18,1 тысячи нарушений (в первом полугодии 2018 года - 20,7 тысячи нарушений), из которых 6,5 тысяч - по качеству работ (7,7 тысячи)", - рассказал Музыченко.
Обновлено в 04:53
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Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье
В Красноярске беременные женщины отравились арбузами
Обновлено в 01:41
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Спорт
Российская гонщица попала в аварию на ралли «Шелковый путь»
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Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Новое видео певицы Нюши оказалось очень сексуальным
Певица Нюша опубликовала в своем Instagram небольшое видео, и это не новый клип артистки.
Обновлено в 03:33
Наука
Ученые рассказали об эффективном способе похудения
Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.
Обновлено в 04:26
Политика
Кремль дал прогноз по авиасообщению с Грузией
Представитель Кремля выразил уверенность в том, что рано или поздно авиасообщение возобновится.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая призналась, в чем секрет её дружбы с женой Тиграна Кеосаяна
Накануне Алена раскрыла секрет дружбы с Симоньян. Бывшая жена Кеосаяна сделала большой комплимент своей сопернице.
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