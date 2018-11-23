Президент «Анжи» Осман Кадиев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном рассказал о ситуации в клубе, испытывающем тяжелые финансовые проблемы, а также заявил, что ведутся переговоры с Emirates. После 14 туров «Анжи» занимает в таблице РПЛ 15-е место — 13 очков в 14 матчах.

с чего всё началось

Ну, наверное, есть какие-то люди, которые хотят не в том свете преподносить футбольный клуб или меня лично новому руководству республики.

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