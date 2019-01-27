Емельяненко рассказал о своем состоянии после нокаутаВести.Ru 12:57

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после финального боя Гран-при Bellator в тяжелом весе, в котором он нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру. Ранее Емельяненко-старший не пришел на пресс-конференцию после поединка.

Емельяненко рассказал о своем состоянии после нокаута

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