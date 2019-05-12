Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержанииГазета.Ru 11:41

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости". 12 мая появилась информация, что Емельяненко задержан за употребление спиртных напитков в общественном месте.

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Армия и оружие Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.

Происшествия В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

Футбол Олег Кононов: «В свои выходные Луиз Адриану мог хоть на Луну улететь» Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал отъезд находившегося в списке травмированных Луиза Адриану в Дубай за несколько дней до матча 28-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0). Сегодня форвард вышел на замену.

Футбол Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.

Автоспорт Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.

Шоу-бизнес Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.

Происшествия Молния убила украинца, его жена в реанимации Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.

Общество В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Спорт Фигуристка Медведева ответила канадцу на предложение выйти замуж Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram выложила видео, которое взбудоражило множество болельщиков спортсменки.

Кино Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».

Политика Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.

Футбол «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Общество В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.

Происшествия Три человека погибли в результате ДТП на строящейся трассе «Таврида» Три человека погибли в результате столкновения грузовой фуры и легкового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму.

Шоу-бизнес Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом 22-летняя дочь Ирины Хакамады родилась с синдромом Дауна. Однако это никогда не мешало Марии вести активный образ жизни.

Политика Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.

Общество Голая правда: за счет кого процветает Запад? Другими словами, в строго физическом смысле страны за границами США ежегодно беднеют на тот же эквивалент, на который богатеют американцы.

Футбол Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.