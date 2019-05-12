Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержанииГазета.Ru 11:41

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости". 12 мая появилась информация, что Емельяненко задержан за употребление спиртных напитков в общественном месте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бойца А.Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте в Москве

Агентство Москва13:06

Емельяненко вернулся домой после полиции

Телеканал 360°10:23

Источник: Александра Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте

ТАСС12:15

Емельяненко отреагировал на сообщения о своем задержании

РИА Новости11:32

Адвокат Емельяненко опроверг информацию о том, что боец пил на улице

Вечерняя Москва11:09

Емельяненко отреагировал на сообщения о своем задержании

Москва 2412:25

СМИ опубликовали фото с места задержания Емельяненко

ТК Звезда11:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Футбол

Олег Кононов: «В свои выходные Луиз Адриану мог хоть на Луну улететь»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал отъезд находившегося в списке травмированных Луиза Адриану в Дубай за несколько дней до матча 28-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0). Сегодня форвард вышел на замену.
Обновлено в 12:11
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки

Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Молния убила украинца, его жена в реанимации

Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
Обновлено в 10:11
Кино

«Начинаем рейв»: посмотрите трейлер фильма «Raving Riot» о столкновениях рейверов и полиции в Грузии

Студия Stereotactic опубликовала трейлер документального фильма «Raving Riot» о массовых протестах рейверов в Грузии в прошлом году.
Обновлено в 12:30
Общество

В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Спорт

Фигуристка Медведева ответила канадцу на предложение выйти замуж

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram выложила видео, которое взбудоражило множество болельщиков спортсменки.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Динамо» сыграет первый матч на «ВТБ Арене» 26 мая

Обновлено в 12:43
Футбол

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
Обновлено в 12:14
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ

Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:14
Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:41
Общество

В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат

Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП на строящейся трассе «Таврида»

Три человека погибли в результате столкновения грузовой фуры и легкового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

22-летняя дочь Ирины Хакамады родилась с синдромом Дауна. Однако это никогда не мешало Марии вести активный образ жизни.
Обновлено в 10:00
Политика

Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа

Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено в 13:40
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Общество

Голая правда: за счет кого процветает Запад?

Другими словами, в строго физическом смысле страны за границами США ежегодно беднеют на тот же эквивалент, на который богатеют американцы.
Обновлено в 07:00
Общество

В МВД по Мордовии объяснили два одинаковых портрета на «Бессмертном полку»

Обновлено в 12:43
Происшествия

Малыш, которого покусала собака на Уралмаше, начал делать первые шаги по палате

Трехлетний Андрюша, которого покусала собака на Уралмаше, продолжает плакать, вздрагивать по ночам.
Обновлено в 10:33
Спорт

Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков

Обновлено в 10:45
Футбол

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Политика

Польша отказалась переходить на евро

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
Обновлено в 10:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Емельяненко
Российский боец без правил
Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное