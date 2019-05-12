Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержанииГазета.Ru 11:41

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости". 12 мая появилась информация, что Емельяненко задержан за употребление спиртных напитков в общественном месте.

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

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