Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержанииГазета.Ru 11:41
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости". 12 мая появилась информация, что Емельяненко задержан за употребление спиртных напитков в общественном месте.
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Бойца А.Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте в Москве
Агентство Москва13:06
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