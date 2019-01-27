Единоборства

Емельяненко наложили девять швов после боя с БейдеромRT на русском 04:15

Питер Тайссе, тренер российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко, рассказал о состоянии здоровья своего подопечного после поражения от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
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Федор Емельяненко
После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов. Думаю, через пару недель все заживет.
— Федор Емельяненко, российский спортсменЭкономика сегодня 13:01

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Федор Емельяненко
Российский спортсмен
Российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукратный - по версии «RINGS», двукратный - по версии «WAMMA», четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо.
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