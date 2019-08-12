Политика
Елизавету II разочаровали британские политикиРоссийская газета 21:38
Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством. Об этом заявил источник во дворце.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией
Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено в 17:37
Общество
Пара из Великобритании отметила 80-летнюю годовщину свадьбы
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено в 18:25
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Авто
Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России
Первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina разработали студенты одного из сибирских университетов.
Обновлено в 20:36
Общество
Поющие на митинге: к протесту в Москве подключились рэперы
Обновлено в 17:01
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Политика
В Гватемале проходит второй тур президентских выборов
Обновлено в 09:18
Политика
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка
Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Армия и оружие
В Минобороны озвучили сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году.
Обновлено в 19:59
Культура
Начался 72-й Международный кинофестиваль в Локарно
Начался 72-й Международный кинофестиваль в Локарно В Локарно открылся Международный кинофестиваль — 72-й по счету и первый после смены художественного руководства.
Обновлено в 17:57
Футбол
«Интер» хочет подписать Ракитича, «Барселона» требует €50 млн
Обновлено в 09:11
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Футбол
Хет-трик Ребича вывел «Айнтрахт» в 1/16 финала Кубка Германии
Другой клуб бундеслиги «Айнтрахт» сумел обыграть «Вальдхоф» (5:3). Победу франкфуртской команде принес хет-трик хорватского игрока Анте Ребича, а также голы Филипа Костича и японца Даити Камады.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Общество
«Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать
Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.
Обновлено в 20:50
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
На Урале нашли свалку уголовных дел
Вблизи деревни Шайдурово под Екатеринбургом обнаружена свалка уголовных дел, справок и других документов из полиции.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Иностранные участники АрМИ стремятся победить в «Безопасном маршруте»
Обновлено в 00:11