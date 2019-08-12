Политика

Елизавету II разочаровали британские политикиРоссийская газета 21:38

Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством. Об этом заявил источник во дворце.
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