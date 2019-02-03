Политика

Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за BrexitРоссийская газета вчера в 22:00

Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). План экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, когда в Букингемском дворце опасались ядерного удара со стороны СССР .
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Елизавета II и ее супруг принц Филип должны будут покинуть Лондон, их отвезут в дома, местонахождение которых не разглашается, сообщает The Sunday Times
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