Политика

Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за BrexitРоссийская газета вчера в 22:00

Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). План экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, когда в Букингемском дворце опасались ядерного удара со стороны СССР .
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с чего всё началось
Елизавета II и ее супруг принц Филип должны будут покинуть Лондон, их отвезут в дома, местонахождение которых не разглашается, сообщает The Sunday Times
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Вечерняя Москвавчера в 20:43

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Times: Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit

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ТАССвчера в 19:07

СМИ: Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков после Brexit

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RT на русскомвчера в 19:35

СМИ раскрыли планы эвакуации королевы Великобритании

РЕН ТВвчера в 19:10

Елизавету II вывезут из Лондона в случае беспорядков после Brexit

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