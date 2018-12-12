Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете, что она, скорее всего, пропустит чемпионат России. Но решение о снятии может принять только федерация по инициативе тренерского штаба.

Российскую фигуристку госпитализировали из-за воспаления легких. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева была срочно госпитализирована. Спортсменку, завоевавшую бронзовую медаль в недавнем финале Гран-при по фигурному катанию, положили в больницу из-за воспаления легких.

Футбол Футбол ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы ЦСКА разгромил в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал", но не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Шахтер — Лион 1:1 Травмированы в том числе Кевин де Брюйне, Серхио Агуэро и Давид Сильва, который, кстати, и вырвал победу в первом матче в Зинсхайме на 87-й минуте.

Спорт Спорт Биатлонистов РФ в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил Комментатор отметил, что обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года предъявлены биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также тренеру Александру Касперовичу, врачам Артему Крынцилову и Евгению Шутову, массажистам Александру Селявкину и Дмитрию Топычканову.

Спорт Спорт Женская сборная России сыграет с Румынией в полуфинале ЧЕ по гандболу Женская сборная Румынии по гандболу стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата Европы, проходящего во Франции.

Хоккей Хоккей Рижское «Динамо» обыграло «Слован», прервав серию из семи поражений Команда Гиртса Анкипанса прервала серию из семи поражений, «Слован» потерпел десятое поражение подряд.

Баскетбол Баскетбол 39 очков Динуидди принесли «Бруклину» победу над «Филадельфией» "Бруклин" на выезде обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА. "Нетс" одержал третью победу кряду.

Единоборства Единоборства UFC 233 отменен. Бой Куницкой планируют перенести на 9 марта Стоит отметить, что на UFC 233 должен был состоятся бой Яны Куницкой с Марион Рено. По информации MMAjunkie, бой россиянки пройдет 9 марта.

Футбол Футбол Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" заявил, что в его команде присутствует большое количество травмированных игроков.

Спорт Спорт Двукратный олимпийский чемпион Нортуг заявил о завершении карьеры Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил о завершении карьеры.

Футбол Футбол ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником сборной Японии ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Гронингена" и сборной Японии Ритсу Доану, информирует источник.

Футбол Футбол Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.

Футбол Футбол Нико Ковач: Мы набрали 14 очков из 18 возможных, я этим доволен Зрители определенно не пожалели, что пришли.

Баскетбол Баскетбол «Локомотив» в юбилейном матче Кубка Европы обыграл «Цедевиту» «Локомотив» в юбилейном матче Кубка Европы обыграл «Цедевиту» Краснодарский «Локомотив-Кубань» в девятом туре первого этапа Кубка Европы одержал трудную победу над «Цедевитой» со счетом 80:76, в своем юбилейном, уже сотом матче в турнире, и остался на первом месте в группе.

Футбол Футбол Ди Франческо: «Мы не должны были позволить „Виктории“ одолеть нас» Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение от "Виктории" (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.