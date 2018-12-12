Спорт
Елизавета Туктамышева попала в больницу
Елизавета Туктамышева попала в больницуЭкспресс газета10:34
Российскую фигуристку госпитализировали из-за воспаления легких. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева была срочно госпитализирована. Спортсменку, завоевавшую бронзовую медаль в недавнем финале Гран-при по фигурному катанию, положили в больницу из-за воспаления легких.
Экспресс газета10:34
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Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете, что она, скорее всего, пропустит чемпионат России. Но решение о снятии может принять только федерация по инициативе тренерского штаба.
— Алексей Мишин, тренерSport24.ru 13:30
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