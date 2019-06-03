Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворцеТАСС 07:59

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце. Прибытие главы Белого дома на территорию дворца на президентском вертолете показал в прямом эфире британский телеканал Sky News.

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