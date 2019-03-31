Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользованияИзвестия 09:34

Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом написала газета The Sunday Times в воскресенье, 31 марта.
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