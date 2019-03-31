Происшествия
Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользованияИзвестия 09:34
Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом написала газета The Sunday Times в воскресенье, 31 марта.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика
На Украине завершилось голосование на выборах президента страны
Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Барселона» контактирует с Матой
«Барселона» контактирует с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, сообщает The Sun.
Обновлено в 12:21
Наука
Названы основные причины развития рака груди
Обновлено в 11:09
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Политика
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 13:15
Политика
Штаб Юлии Тимошенко обвинил СБУ в фальсификации выборов
Служба безопасности Украины организовала фальсификации и провокации в первом туре выборов президента Украины, заявили в штабе кандидата Юлии Тимошенко.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Футбол
«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро
По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
Обновлено в 06:13
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Политика
Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»
"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России. Ельцин-Центр был открыт в 2015 году.
Обновлено в 05:36
Политика
На Украине проходят выборы президента
Около 30 тысяч избирательных участков открылись 31 марта на Украине — сегодня состоится голосование на выборах президента страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:31
Политика
Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко
В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:32
Интернет
Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета
Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.
Обновлено в 02:25
Общество
Посты Цукерберга удалены из фейсбука
Несколько постов основателя Facebook Марка Цукерберга были удалены с его страницы в социальной сети. Об этом сообщает The Associated Press.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным
"Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:34
Кино
Бокс-офис США: «Дамбо» «взлетел» ниже ожиданий
По итогам уик-энда игровой ремейк «Дамбо» от Тима Бертона и студии Disney собрал 45 млн. долларов и занял первое место.
Обновлено в 12:35
Общество
Друзь заявил, что вышел на пенсию после скандала
Александр Друзь не стал комментировать скандал, связанный с обвинениями в подкупе. Сам он рассказал, что ушел на пенсию и начал писать.
Обновлено в 12:48
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Космос
Конец света отменили: найдено неожиданное объяснение активности НЛО
Уфологи, которые активно следят за всем необычным и тем, что можно принять за такое, порадовали своих читателей неожиданной интерпретацией повышенной активности НЛО на Земле.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Российский беспилотник окрестили «летающим кошмаром»
Автор публикации назвал аппарат "летающим кошмаром", отметив, что дрон может "охотиться" как на беспилотники противника, так и на его живую силу.
Обновлено в 12:07
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Гаджеты
Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров
Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.
Обновлено вчера в 13:37
Авто
В сеть попали рендеры нового кроссовера Genesis GV80
Рендеры были сделаны на основе опубликованных недавно шпионских снимков нового кроссовера Genesis GV80.
Обновлено в 00:10
Экономика
Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле
2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
Обновлено в 06:28
Финансы
Судан: цена доллара на «черных рынках» достигла рекордного максимума
Отмечается, что цена доллара на черном рынке достигла рекордного максимума и составляет 86 суданских фунтов за один доллар.
Обновлено вчера в 09:23