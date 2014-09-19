Происшествия
Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользованияИзвестия 09:34
Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом написала газета The Sunday Times в воскресенье, 31 марта.
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Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский не планирует объединяться со старыми политиками
Владимир Зеленский кандидат в президенты Украины заявил о том, что не планирует объединяться ни с кем из «старых» политиков, передает 31 марта TCH.ua.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию», Бучневич забросил шайбу
"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 3:0. Один из голов забил российский нападающий Павел Бучневич.
Обновлено в 14:55
Футбол
Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что принял решение уйти в отставку после матча с «Краснодаром».
Обновлено в 14:30
Политика
Лавров посоветовал Помпео отказаться от угроз и ультиматумов
Министр опечален тем, что другие способы общения американские дипломаты не используют.
Обновлено в 08:39
Политика
Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»
Президент Украины и кандидат на выборах Петр Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского "марионеткой" бизнесмена Игоря Коломойского, передает портал "112 Украина".
Обновлено в 14:58
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одной из главных сенсаций стал результат матча ЦСКА – "Уфа".
Обновлено в 14:15
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Анна Семенович прокатилась на собачьей упряжке
Насладилась шикарными видами природы и покаталась на собачьих упряжках с хаски.
Обновлено в 13:27
Наука
Ученые раскрыли причину отдыха животных стоя
Ученые Цюрихского университета выяснили, почему одни животные предпочитают отдыхать стоя, а другие принимают горизонтальное положение.
Обновлено 29 марта в 01:08
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на Аляске
Суд Аляски признал незаконным указ президента США о нефтедобыче в этом штате.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Политика
Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине
Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы.
Обновлено в 10:57
Политика
«Открытая Россия» объявила о самоликвидации
Общественное движение «Открытая Россия» объявило о своей ликвидации.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 21:16
Технологии
Софт на здоровье
Проект "Виртуальная больница 2.0" охватывает медицинские центры, медуниверситеты и бизнес.
Обновлено в 13:42
Политика
Косачев назвал итоги экзитполов поражением Порошенко
Оппонента Порошенко — Владимира Зеленского — Косачев назвал «несистемным кандидатом», а явку на выборы — рекордно низкой, являющейся «зеркалом социальной апатии избирателей».
Обновлено в 14:35
Здоровье
В Самарской области рождаемость снизилась на 7,2%
По сравнению с прошлым годом снизилась смертность и рождаемость - на 5,4 и 7,2%, соответственно.
Обновлено в 13:16
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика
Зеленский рассказал о первых визитах после выборов
Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский заявили после голосования, что его первые официальные поездки, в случае победы на выборах, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12».
Обновлено в 12:46
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Политика
Явка на президентских выборах на Украине составила более 45%
Обновлено в 14:25
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Единоборства
Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.
Обновлено в 10:57