Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользованияИзвестия 09:34

Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом написала газета The Sunday Times в воскресенье, 31 марта.
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СМИ: Королева Великобритании перестанет водить автомобиль

Российская газета09:28

Елизавета II согласилась не водить машину по обычным дорогам

РБК09:48

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от вождения автомобиля на дорогах общего пользования

Эхо Москвы09:32

Елизавете II посоветовали не ездить по дорогам общего пользования

RT на русском10:31

Елизавета II отказалась от вождения после ДТП с принцем Филипом

Вести.Ru09:25

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Газета.Ru09:21

Times: Елизавета II перестанет водить автомобиль на дорогах общего пользования

ТАСС09:13
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 16%

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Политика

Зеленский не планирует объединяться со старыми политиками

Владимир Зеленский кандидат в президенты Украины заявил о том, что не планирует объединяться ни с кем из «старых» политиков, передает 31 марта TCH.ua.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
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Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
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Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

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Хоккей

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"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 3:0. Один из голов забил российский нападающий Павел Бучневич.
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Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что принял решение уйти в отставку после матча с «Краснодаром».
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Президент Украины и кандидат на выборах Петр Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского "марионеткой" бизнесмена Игоря Коломойского, передает портал "112 Украина".
Обновлено в 14:58
Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одной из главных сенсаций стал результат матча ЦСКА – "Уфа".
Обновлено в 14:15
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:28
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Насладилась шикарными видами природы и покаталась на собачьих упряжках с хаски.
Обновлено в 13:27
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Ученые раскрыли причину отдыха животных стоя

Ученые Цюрихского университета выяснили, почему одни животные предпочитают отдыхать стоя, а другие принимают горизонтальное положение.
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Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на Аляске

Суд Аляски признал незаконным указ президента США о нефтедобыче в этом штате.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы

Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Политика

Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине

Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы.
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Политика

«Открытая Россия» объявила о самоликвидации

Общественное движение «Открытая Россия» объявило о своей ликвидации.
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Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

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Технологии

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Проект "Виртуальная больница 2.0" охватывает медицинские центры, медуниверситеты и бизнес.
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Политика

Косачев назвал итоги экзитполов поражением Порошенко

Оппонента Порошенко — Владимира Зеленского — Косачев назвал «несистемным кандидатом», а явку на выборы — рекордно низкой, являющейся «зеркалом социальной апатии избирателей».
Обновлено в 14:35
Здоровье

В Самарской области рождаемость снизилась на 7,2%

По сравнению с прошлым годом снизилась смертность и рождаемость - на 5,4 и 7,2%, соответственно.
Обновлено в 13:16
Кино

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено вчера в 15:59
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика

Зеленский рассказал о первых визитах после выборов

Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский заявили после голосования, что его первые официальные поездки, в случае победы на выборах, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12».
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Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Политика

Явка на президентских выборах на Украине составила более 45%

Обновлено в 14:25
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Обновлено в 08:33
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Единоборства

Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.
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Британская королева
Ныне царствующая королева Великобритании из Виндзорской династии. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
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