Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобильГазета.Ru 09:21
Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
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Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%
Обновлено в 05:23
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Спорт
Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов
Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.
Обновлено в 08:03
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Политика
В МИД России ответили на угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали угрозы Вашингтона ввести против России новые санкции из-за ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Кино
Кинопремия «Ника» назвала имена лауреатов
Обновлено в 07:16
Общество
В Москве зафиксировали нашествие диких лис
Обновлено вчера в 15:22
Кино
В Сети появился отрывок из фильма о маньяке Теде Банди
На YouTube-обнародован отрывок из художественного фильма "Красивый, плохой, злой" (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) - с Заком Эфроном, а также Джимом "доктором Шелдоном Купером" Парсонсом, дочерью Фила Коллинза и лидером Metallica Джеймсом Хэтфилдом в ролях.
Обновлено в 09:30
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Сатановский назвал причину «истерики» НАТО из-за Крыма
Негативная реакция НАТО на воссоединение Крыма с Россией связана с тем, что Альянс не смог «прибрать к рукам» полуостров, считает политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Обновлено в 09:26
Политика
В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Политика
Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске
Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Футбол
Тренер «Оренбурга» назвал закономерным результат матча с «Зенитом»
Старший тренер «Оренбурга» Ильшат Айткулов прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android
Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.
Обновлено в 03:41
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Политика
Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле
Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.
Обновлено в 08:31
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Политика
«Открытая Россия» решила самоликвидироваться
В 2017 году в России была признана нежелательной работа трех НКО, связанных с "Открытой Россией".
Обновлено в 07:00
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского
Обновлено в 08:46
Культура
NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:12
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Китае 18 детей пострадали в результате торнадо
Обновлено в 07:48
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Манчестер Сити» может приобрести игрока «Лестера» за 84 миллиона
Как утверждает издание, «Лестер» готов расстаться со своим воспитанником, но хочет получить за него денежную компенсацию в размере 84 миллионов евро.
Обновлено в 07:23