с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа, который испортил ее газон.

Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа

Хоккей Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Гаджеты RedmiBook 14 с Intel Core i7 10-го поколения представят 29 августа Новый официальный рекламный баннер, который был опубликован компанией Redmi, подтверждает, что 29 августа производитель готовится анонсировать новую версию ноутбука RedmiBook 14, которая будет оснащена процессором Intel Core i7 уже 10-го поколения.

Происшествия С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321 Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Политика Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7 Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg.

Культура Эрмитаж покажет в Петербурге выставку из русского павильона в Венеции В Петербурге в Эрмитаже покажут выставку из павильона России в Венеции.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Происшествия Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде» Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.

Космос НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.

Авто Mini создала «апельсин на колесах» В период между 1972 и 1974 годами компания Brian Waite Enterprises Ltd построила 6 апельсинов.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника".

Происшествия В Харькове обвалился автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Общество Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Происшествия В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.

Политика США объявили о новых санкциях против России Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".

Происшествия В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Шоу-бизнес Валентина Гафта выписали из больницы после инсульта Супруга народного артиста РСФСР Валентина Гафта, актриса Ольга Остроумова, рассказала журналистам о самочувствии мужа, который 7 августа был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт.

Футбол Клопп раскритиковал АПЛ за смещение трансферного окна Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил против досрочного закрытия трансферного окна в премьер-лиге.