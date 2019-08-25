Политика
Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон ТрампаLenta.ru 00:57
Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа, который испортил ее газон.
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с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II посетовала на то, что американский лидер Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским дворцом во время своего визита в Лондон, пишет 25 августа Daily Mail.Известиявчера в 22:22
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