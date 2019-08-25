Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газонГазета.Ru вчера в 22:37
Как отмечается, это произошло во время визита Трампа в Британию, который проходил 3-5 июня. Уточняется, что, разговаривая с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, Елизавета II отметила, что вертолет американского лидера приземлились прямо перед дворцом.
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с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II посетовала на то, что американский лидер Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским дворцом во время своего визита в Лондон, пишет 25 августа Daily Mail.Известиявчера в 22:22
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Политика
В Абхазии стартовали выборы президента
В Абхазии стартовали президентские выборы, в стране открылись более 150 избирательных участков и еще три за пределами республики: в Москве, Черкесске и Стамбуле, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
В ЛНР заявили о наращивании сил со стороны ВСУ в Донбассе
Обновлено 23 августа в 07:46
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка казаками
Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Названа причина обрушения автомобильного моста в Харькове
Динамический удар перегруженной фуры стал причиной обрушения части автомобильного моста в украинском городе Харькове.
Обновлено в 09:33
Авто
Составлен топ-3 российских военных демилитаризованных машин
Специалисты издания Военное дело назвали ТОП-3 российских военных машин, которые теперь доступны всем желающим.
Обновлено в 08:02
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Происшествия
На территории завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
По его данным, горела кровля здания завода. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар. Тогда его площадь составила 50 кв. м.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Политика
Лидеры G7 обсудили на саммите вопрос о возвращении России
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой пусковой установки
КНДР при личном участии лидера страны Ким Чен Ына провела испытание новой ракетной пусковой установки.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Культура
Кастинги ведущих творческих проектов проходят на фестивале «Таврида – АРТ»
В рамках фестиваля «Таврида – АРТ» проходят крупные кастинги для молодых деятелей искусства и культуры.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Политика
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01
Киберспорт
Команда OG во второй раз подряд выиграла The International по Dota 2
Российская команда Virtus.Pro, занявшая второе место по итогам сезона Dota Pro Circuit, заняла 12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайскому коллективу Royal Never Give Up и выиграв $674 тыс. Украинская организация Natus Vincere, являющаяся чемпионом The International 2011 года, стала 16-й ($505 тыс.), проиграв в первом раунде нижней сетки филиппинской команде Mineski.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Максим Виторган познакомил Нино Нинидзе со своими друзьями
Судя по видео, компанию Цыпкину, Нинидзе и Виторгану составили также Алексей Барац и Ростислав Хаит, которые уже не первый год дружат с Максимом.
Обновлено в 04:54
Наука
Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей
Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено 23 августа в 14:00
Авто
Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья
Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
Обновлено в 01:00
Культура
В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова
Обновлено в 09:28
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Ученый дал советы по снижению вреда от смартфонов
Ученый американского Университета Пердана Эрна Фариза Мохт Поот рассказал журналистам о нескольких простых правилах, который помогут пользователям смартфонов снизить влияние гаджета на организм.
Обновлено в 02:15
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Обновлено в 08:53
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Петербуржцы вышли на пикеты за честные выборы
Обновлено в 08:26
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь
Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58