Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газонГазета.Ru вчера в 22:37
Как отмечается, это произошло во время визита Трампа в Британию, который проходил 3-5 июня. Уточняется, что, разговаривая с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, Елизавета II отметила, что вертолет американского лидера приземлились прямо перед дворцом.
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с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II посетовала на то, что американский лидер Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским дворцом во время своего визита в Лондон, пишет 25 августа Daily Mail.Известиявчера в 22:22
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Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
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