с чего всё началось

Как отмечается, это произошло во время визита Трампа в Британию, который проходил 3-5 июня. Уточняется, что, разговаривая с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, Елизавета II отметила, что вертолет американского лидера приземлились прямо перед дворцом.

Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон

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