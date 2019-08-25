Политика

Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газонГазета.Ru вчера в 22:37

Как отмечается, это произошло во время визита Трампа в Британию, который проходил 3-5 июня. Уточняется, что, разговаривая с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, Елизавета II отметила, что вертолет американского лидера приземлились прямо перед дворцом.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II посетовала на то, что американский лидер Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским дворцом во время своего визита в Лондон, пишет 25 августа Daily Mail
.
Известиявчера в 22:22

Подробнее о событии

Трамп испортил Елизавете II лужайку

Взгляд.рувчера в 23:59

СМИ: Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон

RT на русском01:58

Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон

Газета.Ruвчера в 22:37

Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 23:59

Елизавета II обрушилась на Трампа с обвинениями

РЕН ТВвчера в 23:20

Times: королева Великобритании пожаловалась на то, что вертолет Трампа испортил ей газон

ТАСС01:22

Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа

Известиявчера в 22:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Кино

Вышел первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие»

Обновлено вчера в 21:07
Политика

В Абхазии началось голосование на выборах президента страны

Обновлено в 01:02
Происшествия

С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321

Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Политика

Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg.
Обновлено в 03:16
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Здоровье

В Нижнем Тагиле уволились все хирурги

В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено 23 августа в 11:30
Армия и оружие

В США признали российский пулемет лучшим в мире

Обновлено в 00:44
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона

В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Культура

Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 16:07
Общество

Обнародована экспертиза записи о «бичевне» на встрече с Путиным

Обновлено в 02:18
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Киберспорт

Викрам Редди изумился уровню «Доты» на The International 2019

Инсайдер Викрам Редди восторгается уровнем «Доты» на The International 2019.
Обновлено в 02:40
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией

Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-915Б для военной авиации

Яркий пример – УАЗ-915Б с аэродромным передвижным агрегатом (АПА), построенный на базе ГАЗ-69 для электростартерного запуска авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 09:08
Хоккей

«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы по хоккею

Хоккеисты ЦСКА уступили подольскому «Витязю» в матче товарищеского турнира Кубка мэра Москвы по хоккею со счетом 0:5. Встреча состоялась на арене «Мегаспорт».
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Культура

Состояние Петра Мамонова улучшилось

Состояние российского музыканта и актёра Петра Мамонова улучшилось, он находится в сознании.
Обновлено в 03:24
Авто

Стало известно, как росли цены на кроссовер Volkswagen Tiguan

В сентябре 2017 года Volkswagen Tiguan второго поколения предлагался на рынке в 13-ти комплектациях.
Обновлено вчера в 04:26
Политика

Порошенко объяснил, почему не пришел на День независимости

Обновлено вчера в 12:42
Политика

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено вчера в 12:08
Общество

Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 19:29
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Футбол

Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть на выезде «Бенфику»

В матче третьего тура чемпионата Португалии "Порту" на поле стадиона "Да Луш" в Лиссабоне обыграл местную "Бенфику" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш и Мусса Марега, забившие на 22-й и 86-й минутах соответственно.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии

Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено вчера в 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елизавета II
Британская королева
Правящая королева Великобритании из Виндзорской династии. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Букингемский дворец
Дворец в Лондоне
Официальная лондонская резиденция британских монархов. Расположен напротив улицы Мэлл и Грин-парка с беломраморным и позолоченным памятником королеве Виктории. Когда монарх находится во дворце, над крышей дворца развевается королевский штандарт.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное