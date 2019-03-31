Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобильГазета.Ru 09:21
Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
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Политика
Во второй тур выходят Зеленский и Порошенко – данные экзит-полов
Как сообщил пресс-секретарь МВД Украины Зорян Шкиряк, по состоянию на 18:00 в правоохранительные органы поступило 1612 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 13:15
Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские Ту-160
Истребители ВВС Великобритании поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160.
Обновлено вчера в 00:44
Политика
Эксперт: Не менее 40% украинцев проголосовали за мир с Москвой
Судя по данным опросов, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Двое полицейских погибли в ДТП по пути к месту крушения самолета S7
Как сообщает издание ТАСС, двое сотрудников германской полиции погибли в ДТП, когда мчались на место крушения небольшого частного самолета в федеральной земле Гессен.
Обновлено в 15:41
Футбол
Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.
Обновлено в 12:40
Политика
Зеленский заявил, что хочет от России и территории, и компенсации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае гипотетической встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намерен потребовать от России и территории, и денежные компенсации.
Обновлено в 16:25
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Наука
Названы две основные причины появления рака у женщин
Обновлено в 07:30
Культура
Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Российский самолет сумел сесть в Будапеште только с третьей попытки
Лайнер Airbus российской авиакомпании дважды не сумел выпустить шасси при посадке в городе Будапешт в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский захотел выиграть выборы в одиночку
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Нетаньяху: Израиль оставит войска у границ сектора Газа
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна не будет отводить войска от сектора Газа и в целом готова к проведению военной операции в случае необходимости.
Обновлено в 11:36
Политика
Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54
Политика
Зеленский проголосовал на выборах
Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах, заявив, что первые его поездки, в случае победы, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:31
Футбол
Серия А. «Лацио» в гостях обыграл «Интер»
Гол полузащитника Сергея Милинковича-Савича принес «Лацио» гостевую победу над «Интером» в Серии А. По итогам встречи 29-го тура римляне набрали 48 очков и вышли на шестое место.
Обновлено в 16:26
Единоборства
Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.
Обновлено в 10:57
Экономика
В Крыму объем инвестиций в основной капитал вырос в шесть раз
В Крыму за четыре последних года общий объем инвестиций в основной капитал вырос более чем в шесть раз: с 47,6 млрд рублей в 2015 году до 296 млрд рублей в 2018 году.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-27 в Индии
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 потерпел крушение около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан.
Обновлено в 06:53
Футбол
СМИ: «Манчестер Сити» и «ПСЖ» сразятся за хавбека «Лиона» Ндомбеле
Как утверждает L'Equipe, на 22-летнего француза претендуют "Манчестер Сити" и "ПСЖ".
Обновлено в 15:16
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Наука
Собак научили распознавать запах эпилептического припадка
Обновлено 29 марта в 05:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин пожаловался, что никак не может похудеть
Шоумен пожаловался, что никак не может справиться с лишними килограммами.
Обновлено в 11:41