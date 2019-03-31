Елизавета II перестанет водить автомобильГазета.Ru 09:21

Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.

Политика Во второй тур выходят Зеленский и Порошенко – данные экзит-полов Как сообщил пресс-секретарь МВД Украины Зорян Шкиряк, по состоянию на 18:00 в правоохранительные органы поступило 1612 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Политика Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российские Ту-160 Истребители ВВС Великобритании поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160.

Политика Эксперт: Не менее 40% украинцев проголосовали за мир с Москвой Судя по данным опросов, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов.

Происшествия Двое полицейских погибли в ДТП по пути к месту крушения самолета S7 Как сообщает издание ТАСС, двое сотрудников германской полиции погибли в ДТП, когда мчались на место крушения небольшого частного самолета в федеральной земле Гессен.

Происшествия В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.

Политика Зеленский заявил, что хочет от России и территории, и компенсации Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае гипотетической встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намерен потребовать от России и территории, и денежные компенсации.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

Культура Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Российский самолет сумел сесть в Будапеште только с третьей попытки Лайнер Airbus российской авиакомпании дважды не сумел выпустить шасси при посадке в городе Будапешт в субботу, 30 марта.

Шоу-бизнес Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.

Общество Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.

Армия и оружие Нетаньяху: Израиль оставит войска у границ сектора Газа Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна не будет отводить войска от сектора Газа и в целом готова к проведению военной операции в случае необходимости.

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