Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобильГазета.Ru 09:21

Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Елизавете II посоветовали не ездить по дорогам общего пользования

RT на русском10:31

Елизавета II согласилась не водить машину по обычным дорогам

РБК09:48

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Газета.Ru09:21

СМИ: Королева Великобритании перестанет водить автомобиль

Российская газета09:28

Елизавета II отказалась от вождения после ДТП с принцем Филипом

Вести.Ru09:25

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от вождения автомобиля на дорогах общего пользования

Эхо Москвы09:32

Times: Елизавета II перестанет водить автомобиль на дорогах общего пользования

ТАСС09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Политика

Во второй тур выходят Зеленский и Порошенко – данные экзит-полов

Как сообщил пресс-секретарь МВД Украины Зорян Шкиряк, по состоянию на 18:00 в правоохранительные органы поступило 1612 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 13:15
Политика

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Ту-160

Истребители ВВС Великобритании поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160.
Обновлено вчера в 00:44
Политика

Эксперт: Не менее 40% украинцев проголосовали за мир с Москвой

Судя по данным опросов, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Двое полицейских погибли в ДТП по пути к месту крушения самолета S7

Как сообщает издание ТАСС, двое сотрудников германской полиции погибли в ДТП, когда мчались на место крушения небольшого частного самолета в федеральной земле Гессен.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Избрание меры пресечения в Дагестане завершилось громким скандалом

Обновлено в 15:30
Футбол

Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку

Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы

Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин

Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.
Обновлено в 12:40
Политика

Зеленский заявил, что хочет от России и территории, и компенсации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае гипотетической встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намерен потребовать от России и территории, и денежные компенсации.
Обновлено в 16:25
Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Наука

Названы две основные причины появления рака у женщин

Обновлено в 07:30
Культура

Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Российский самолет сумел сесть в Будапеште только с третьей попытки

Лайнер Airbus российской авиакомпании дважды не сумел выпустить шасси при посадке в городе Будапешт в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:17
Происшествия

У здания Минсельхоза в Москве обрушились строительные леса

Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Общество

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Политика

Зеленский захотел выиграть выборы в одиночку

Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Нетаньяху: Израиль оставит войска у границ сектора Газа

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна не будет отводить войска от сектора Газа и в целом готова к проведению военной операции в случае необходимости.
Обновлено в 11:36
Политика

Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54
Политика

Зеленский проголосовал на выборах

Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах, заявив, что первые его поездки, в случае победы, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:31
Футбол

Серия А. «Лацио» в гостях обыграл «Интер»

Гол полузащитника Сергея Милинковича-Савича принес «Лацио» гостевую победу над «Интером» в Серии А. По итогам встречи 29-го тура римляне набрали 48 очков и вышли на шестое место.
Обновлено в 16:26
Единоборства

Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.
Обновлено в 10:57
Экономика

В Крыму объем инвестиций в основной капитал вырос в шесть раз

В Крыму за четыре последних года общий объем инвестиций в основной капитал вырос более чем в шесть раз: с 47,6 млрд рублей в 2015 году до 296 млрд рублей в 2018 году.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-27 в Индии

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 потерпел крушение около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан.
Обновлено в 06:53
Футбол

СМИ: «Манчестер Сити» и «ПСЖ» сразятся за хавбека «Лиона» Ндомбеле

Как утверждает L'Equipe, на 22-летнего француза претендуют "Манчестер Сити" и "ПСЖ".
Обновлено в 15:16
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Наука

Собак научили распознавать запах эпилептического припадка

Обновлено 29 марта в 05:58
Автоспорт

Даниил Квят: «Уик-энд был не самым удачным, но мы извлекли урок»

Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

Максим Галкин пожаловался, что никак не может похудеть

Шоумен пожаловался, что никак не может справиться с лишними килограммами.
Обновлено в 11:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елизавета II
Британская королева
Ныне царствующая королева Великобритании из Виндзорской династии. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное