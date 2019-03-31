Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобильГазета.Ru 09:21

Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
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