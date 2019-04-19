Общество
Елизавета II отмечает день рожденияГазета.Ru 10:18
Королеве Великобритании Елизавете II в воскресенье, 21 апреля, исполнилось 93 года, сообщает РИА "Новости". В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Супруг британской королевы продолжает ездить за рулем, хотя и отказался от прав
Фонтанка.Ру19 апреля в 14:37
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
Обновлено в 13:15
Авто
Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года
Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Политика
Масляков отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах
Многолетний руководитель КВН Александр Масляков высказался о выборах на Украине.
Обновлено в 12:59
Происшествия
На Кубани в ДТП со «скорой» погибли двое
В результате погибли двое, полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Обновлено в 14:12
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Футбол
Миллер отреагировал на победу «Зенита» в матче против «Краснодара»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал победу ФК «Зенит» в матче против «Краснодара».
Обновлено в 12:25
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Происшествия
На Шри-Ланке арестованы 13 человек по делу о взрывах
Полиция Шри-Ланки взяла под стражу 13 человек, подозреваемых в организации серии взрывов в отелях и храмах острова.
Обновлено в 13:08
Политика
Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины
Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.
Обновлено в 13:29
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов сыграл за ФК «Камаз»
Обновлено в 13:49
Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Кино
Фильм «Воскресенье» выйдет в прокат без мата
«В прокате будет без мата», — подчеркнула Еремеева.
Обновлено в 11:33
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» перенес инсульт
В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон попал в больницу.
Обновлено в 13:51
Театры
Дирижер Большого театра рассказал о репертуарной политике
Музыкальный руководитель Большого театра, дирижер Туган Сохиев на VI Транссибирском арт-фестивале рассказал «Известиям», как формируется репертуар театра и в каком направлении его следует развивать.
Обновлено в 12:00
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Политика
Проигравший выборы Порошенко пообещал подписать закон о госязыке
Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать закон о государственном языке, если Верховная рада примет его на следующей неделе.
Обновлено в 13:48
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:45
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Хоккей
Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира
Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 12:13