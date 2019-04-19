Общество

Елизавета II отмечает день рожденияГазета.Ru 10:18

Королеве Великобритании Елизавете II в воскресенье, 21 апреля, исполнилось 93 года, сообщает РИА "Новости". В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.
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