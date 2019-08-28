с чего всё началось

Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News, опубликовав заявление Тайного совета, в который входят советники монарха.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Шоу-бизнес Мария Миронова во второй раз станет мамой Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.

Происшествия В Испании дети заболели «синдромом оборотня» В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).

Происшествия Отец погибшей в Турции российской девочки прокомментировал ее смерть Отец 12-летней девочки из Санкт-Петербурга, которая скончалась в больнице в Турции после того, как пострадала в бассейне, где ее руку засосало в трубу, обратился к подписчикам в соцсети "ВКонтакте".

Политика Парламент Татарстана не хочет отмечать конец татаро-монгольского ига В пояснительной записке к законопроекту, который внес депутат от Калужской области, где в 1480 году и происходило Стояние на Угре — войск Большой Орды хана Ахмата и великого князя московского Ивана III, — говорится, что в результате тех событий «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».

Политика Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Наука Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Авто LADA Vesta стала самым доходным автомобилем в России LADA Vesta стала самым доходным автомобилем в России. Модель была продана в количестве 63 107 экземпляров на сумму 44,9 млрд рублей.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Происшествия В Новосибирске в здании произошло обрушение стены В Новосибирске произошло ЧП: в Ленинском районе Новосибирска в здании произошло обрушение стены, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ.

Транспорт Проезд в электричках может подешеветь в несколько раз Как следует из презентации тарифов, размещенных на сайте МЦД, эта сумма будет включать в себя и проезд внутри зоны «Центральная», то есть за 45 рублей можно будет проехать по всему диаметру — от Одинцово до Лобни или от Нахабино до Подольска, не доплачивая за пересечение границ тарифных зон «Пригород» и «Центральная».

Происшествия В Киеве арестовали экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву У находящейся под стражей Богатыревой есть право выйти под залог в размере 6 млн грн. Экс-министр юстиции Елена Лукаш рассказала, что залог за бывшего украинского министра внесет депутат Вадим Новинский.

Политика Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Наука В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.

Армия и оружие Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Культура Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева и Андрей Бедняков снова стали ведущими трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков же отметил, что пока не может решить, рад он возвращению в шоу или нет.

Общество Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии "Белый лебедь", главной целью которой была "ломка" воров в законе.