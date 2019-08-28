Политика
ТАССЕлизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News, опубликовав заявление Тайного совета, в который входят советники монарха.
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с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц, сообщило издание Sky News, опубликовав в подтверждение заявление Тайного Совета Великобритании, состоящего из советников королевы.Коммерсантъ11:29
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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Происшествия
Отец погибшей в Турции российской девочки прокомментировал ее смерть
Отец 12-летней девочки из Санкт-Петербурга, которая скончалась в больнице в Турции после того, как пострадала в бассейне, где ее руку засосало в трубу, обратился к подписчикам в соцсети "ВКонтакте".
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В пояснительной записке к законопроекту, который внес депутат от Калужской области, где в 1480 году и происходило Стояние на Угре — войск Большой Орды хана Ахмата и великого князя московского Ивана III, — говорится, что в результате тех событий «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».
Евразия Daily вчера в 11:51
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
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Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
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RT на русском 04:06
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» Су-57
В Сети появилось видео исполнения истребителем Су-57 фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
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Авто
LADA Vesta стала самым доходным автомобилем в России
LADA Vesta стала самым доходным автомобилем в России. Модель была продана в количестве 63 107 экземпляров на сумму 44,9 млрд рублей.
Tvoe-avto.com 11:50
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
Вести.Ru 15:02
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Происшествия
В Новосибирске в здании произошло обрушение стены
В Новосибирске произошло ЧП: в Ленинском районе Новосибирска в здании произошло обрушение стены, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ.
The Moscow Post 02:50
Транспорт
Проезд в электричках может подешеветь в несколько раз
Как следует из презентации тарифов, размещенных на сайте МЦД, эта сумма будет включать в себя и проезд внутри зоны «Центральная», то есть за 45 рублей можно будет проехать по всему диаметру — от Одинцово до Лобни или от Нахабино до Подольска, не доплачивая за пересечение границ тарифных зон «Пригород» и «Центральная».
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Происшествия
В Киеве арестовали экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву
У находящейся под стражей Богатыревой есть право выйти под залог в размере 6 млн грн. Экс-министр юстиции Елена Лукаш рассказала, что залог за бывшего украинского министра внесет депутат Вадим Новинский.
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Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
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Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
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Evo-rus.com 13:56
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС 13:00
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Культура
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка»
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков снова стали ведущими трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков же отметил, что пока не может решить, рад он возвращению в шоу или нет.
Вокруг ТВ 06:31
Общество
В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район»
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Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе
Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии "Белый лебедь", главной целью которой была "ломка" воров в законе.
РИА Новости 14:52
Интернет
Apple запретила подрядчикам записи голосовых команд Siri
Компания Apple запретила прослушивать подрядчикам голосовые команды, которые пользователи говорят электронному помощнику Siri.
ФедералПресс 14:28