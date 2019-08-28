Политика

ТАССТАССЕлизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании

Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News, опубликовав заявление Тайного совета, в который входят советники монарха.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц, сообщило издание Sky News
, опубликовав в подтверждение заявление Тайного Совета Великобритании, состоящего из советников королевы.
Коммерсантъ11:29

Подробнее о событии

Что произошло за день: среда, 28 августа

Интерфакс13:25

Корбин призвал королеву Великобритании остановить Джонсона

REGNUM14:41

Оппозиция попросила королеву Британии о встрече

РИА Новости10:58

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

РБК10:25

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

Коммерсантъ11:29

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

РЕН ТВ10:40

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании

ТАСС11:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Общество

Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве

По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Здоровье

В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике

РИА Новости 15:40
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика

Коммунисты надеются на дивиденды от Навального

Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.
Независимая газета 26 августа в 12:26
Политика

«Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму

Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма.
РБК 06:43
Футбол

«Болтон» обрёл нового владельца и избежал ликвидации

Ранее Английская футбольная лига (EFL) дала «Болтону» срок до 27 августа, до 19:00 мск, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба.
Чемпионат 13:24
Футбол

Тухель убеждает Дембеле перейти в «ПСЖ»

Сам 22-летний хавбек не хочет уходить из каталонской команды, но убедить его пытается главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.
Sports.ru 16:13
Технологии

Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri

В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
Forbes 12:36
Политика

В Киеве освободили Кирилла Вышинского

Суд в Киеве принял решение освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, сообщает в среду, 28 августа, ТАСС.
Lenta.ru 04:55
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Общество

С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 10:40
Футбол

Гогуа прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Metaratings 09:52
Происшествия

Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском

В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Происшествия

Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек

Российская газета 08:13
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Валерия Мастерко родила первенца

Бывшая участница проекта «Дом-2» Валерия Мастерко родила первенца.
Телепрограмма вчера в 13:47
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова станет мамой во второй раз

46-летняя артистка станет мамой во второй раз. Кадры с округлившимся животом она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru 08:32
Происшествия

На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»

В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
CBS Media 10:31
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Кино

В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54
Финансы

Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
RT на русском 16:44
Армия и оружие

Беспилотник-шпион США 11 часов летал у западных границ России

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 11 часов курсировал у границ России в Балтийском регионе, сообщают 28 августа мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
REGNUM 15:20
Происшествия

Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Происшествия

Британка убила своего отца пультом от телевизора

VSE42 Новости 04:46
Авто

«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей

ГЛАС.RU 02:43
Армия и оружие

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Космос

Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 28 августа

Любое космическое тело размером больше 100-150 метров, пересекающее орбиту Земли на расстоянии менее 7 479 894 километров (19,5 расстояний до Луны) зачисляется учеными в категорию «потенциально опасных».
Ридус вчера в 19:21
Армия и оружие

В США назвали условие для возвращения Турции в программу F-35

Турция еще может вернуться в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Российская газета 16:32
Политика

В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии

Лидеры Британии и Турции обсудили в среду Сирию и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, заявили в канцелярии британского премьера.
РИА Новости 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное