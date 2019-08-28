с чего всё началось

Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой стало плохо на «Новой волне» Телеведущей стало плохо в одном из ресторанов, где «Муз-ТВ» дружным коллективом отмечал день рождения ведущего шоу «Отпуск без путевки» Андрея Разыграева.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Происшествия В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.

Политика ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Происшествия Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.

Политика Коломойский предложил снять с России часть санкций Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.

Политика США ужесточили пошлины против Китая Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.

Наука Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения Учёные напоминают, что дисбаланс "хороших" и "плохих" микробов в кишечнике может привести к неблагоприятным последствиям, таким как сбои в работе иммунной системы, увеличение веса или повышение уровня холестерина в крови.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Политика На МАКС показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Политика Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Игры Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.

Энергетика Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6% Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 330,48 млрд руб. против 276,38 млрд руб. годом ранее, продемонстрировав рост на 19,6%. Об этом говорится в отчете компании за указанный период, опубликованном на ее сайте.

Происшествия В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Здоровье В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.