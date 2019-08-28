Политика
РИА НовостиКоролева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
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с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц, сообщило издание Sky News, опубликовав в подтверждение заявление Тайного Совета Великобритании, состоящего из советников королевы.Коммерсантъ11:29
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В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
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REGNUM вчера в 17:36
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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
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Коломойский предложил снять с России часть санкций
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РБК 06:28
Политика
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Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
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Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
Учёные напоминают, что дисбаланс "хороших" и "плохих" микробов в кишечнике может привести к неблагоприятным последствиям, таким как сбои в работе иммунной системы, увеличение веса или повышение уровня холестерина в крови.
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Космос
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РИА Новости 06:49
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
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Суть событий вчера в 11:48
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией
Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
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Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6%
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Forbes назвал самые богатые семьи России
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Google перенесет производство смартфонов Pixel во Вьетнам
Google перенесет часть производства смартфонов Pixel 3A во Вьетнам до конца этого года, сообщает Nikkei со ссылкой на источники.
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