Политика

РИА НовостиРИА НовостиКоролева Британии одобрила приостановку работы парламента

Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
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Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц, сообщило издание Sky News
, опубликовав в подтверждение заявление Тайного Совета Великобритании, состоящего из советников королевы.
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