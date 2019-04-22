Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди УкраиныРоссийская газета 03:19

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
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Стали известны детали биографии Елены Зеленской, супруги будущего президента Украины

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Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Газета.Ru03:53

Новая первая леди Украины: 9 фактов о Елене Зеленской

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РИА Новостивчера в 22:14

Биография Владимира Зеленского

ТАССвчера в 14:24

Украинские СМИ рассказали о биографии супруги Зеленского

RT на русском00:54
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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