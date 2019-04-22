Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди УкраиныРоссийская газета 03:19
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
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Стали известны детали биографии Елены Зеленской, супруги будущего президента Украины
Московский Комсомолец02:59
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