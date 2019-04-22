Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены ЗеленскойРИА Новости 22:14
Елена Зеленская, супруга побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, состоит с ним в браке 16 лет, работает в студии "Квартал-95" и занимается бизнесом. Об этом свидетельствует ее биография, которую опубликовал телеканал ICTV.
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