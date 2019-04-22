Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены ЗеленскойРИА Новости 22:14

Елена Зеленская, супруга побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, состоит с ним в браке 16 лет, работает в студии "Квартал-95" и занимается бизнесом. Об этом свидетельствует ее биография, которую опубликовал телеканал ICTV.
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Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается добиться снятия запрета на въезд в Украину.
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
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«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
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В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль.
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В Грузии пострадали 27 человек в ходе столкновения местных жителей, этнических чеченцев, и сотрудников полиции в Панкисском ущелье.
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Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
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О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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