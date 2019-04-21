Политика
Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?BFM.ru 20:05
Владимир Зеленский набирает большинство голосов на выборах президента Украины. Красноречивые данные экзитполов политик встретил в компании своего штаба и супруги Елены. Увидев цифры, Зеленский первым делом поцеловал жену.
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Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Наука
Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя
Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Космос
Как выглядит развитие черной дыры
Благодарим за видео пользователя YouTube BlackHoleCam.
Обновлено 19 апреля в 10:16
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Политика
Спикер парламента Украины призвал не паниковать и «держать строй»
После обработки 5,96% протоколов Зеленский набирает 72% голосов. Порошенко уже признал поражение.
Обновлено в 16:21
Политика
В Северной Македонии завершилось голосование на президентских выборах
Правом избирательного голоса в Северной Македонии могли воспользоваться более 1,8 млн граждан, которые должны были выбрать одного из трех кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями
Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.
Обновлено в 11:37
Политика
WP: США отказались от исключений по иранским санкциям
США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:07
Здоровье
Опять больше всего пьют в Магадане
Неудивительно, что в рейтинге, составленном всего из двух показателей: количество население и количество проданного алкоголя, Колыма, Чукотка и Ямало-Ненецкий округ оказались самыми пьющими.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Общество
Теплицы хотят облагать штрафами и налогами
Россиян вынуждают оформлять теплицы как объект недвижимости и платить налоги, сообщает «URA.RU».
Обновлено в 14:34
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию
Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Защита Бутиной просит суд США исключить из дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР
Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".
Обновлено в 19:21
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Политика
Биография Владимира Зеленского
Происхождение Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне - Украина).
Обновлено в 14:24
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Технологии
Мошенники подставили Ru-Center
Технический сотрудник Ru-Center, выслушав проблему с которой мы столкнулись, развеял сомнения насчет, сообщив что письмо разослали мошенники.
Обновлено в 19:30
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут совместный с Россией фильм
Создатели знаменитого турецкого сериала «Великолепный век» планируют создание совместной исторической картины вместе с российскими коллегами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:00
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50