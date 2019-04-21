Политика

Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?BFM.ru 20:05

Владимир Зеленский набирает большинство голосов на выборах президента Украины. Красноречивые данные экзитполов политик встретил в компании своего штаба и супруги Елены. Увидев цифры, Зеленский первым делом поцеловал жену.
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Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?

BFM.ru20:05

Какой будет новая первая леди Украины: все о Елене Зеленской

Sputnik Таджикистан16:04

Новая первая леди Украины: 9 фактов о Елене Зеленской

РБК14:02
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Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Наука

Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено в 09:22
Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Политика

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Обновлено в 20:21
Гаджеты

Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого

Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Политика

Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США

Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Космос

Как выглядит развитие черной дыры

Благодарим за видео пользователя YouTube BlackHoleCam.
Обновлено 19 апреля в 10:16
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Обновлено в 18:33
Политика

Спикер парламента Украины призвал не паниковать и «держать строй»

После обработки 5,96% протоколов Зеленский набирает 72% голосов. Порошенко уже признал поражение.
Обновлено в 16:21
Политика

В Северной Македонии завершилось голосование на президентских выборах

Правом избирательного голоса в Северной Македонии могли воспользоваться более 1,8 млн граждан, которые должны были выбрать одного из трех кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями

Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.
Обновлено в 11:37
Политика

WP: США отказались от исключений по иранским санкциям

США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:07
Здоровье

Опять больше всего пьют в Магадане

Неудивительно, что в рейтинге, составленном всего из двух показателей: количество население и количество проданного алкоголя, Колыма, Чукотка и Ямало-Ненецкий округ оказались самыми пьющими.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Общество

Теплицы хотят облагать штрафами и налогами

Россиян вынуждают оформлять теплицы как объект недвижимости и платить налоги, сообщает «URA.RU».
Обновлено в 14:34
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию

Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Происшествия

Защита Бутиной просит суд США исключить из дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР

Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".
Обновлено в 19:21
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Политика

Биография Владимира Зеленского

Происхождение Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне - Украина).
Обновлено в 14:24
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Обновлено в 12:35
Технологии

Мошенники подставили Ru-Center

Технический сотрудник Ru-Center, выслушав проблему с которой мы столкнулись, развеял сомнения насчет, сообщив что письмо разослали мошенники.
Обновлено в 19:30
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Кино

Создатели «Великолепного века» снимут совместный с Россией фильм

Создатели знаменитого турецкого сериала «Великолепный век» планируют создание совместной исторической картины вместе с российскими коллегами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:00
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
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