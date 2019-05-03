Елена Митина принимает участие в работе X съезда ФНПР7 новостей 23:35

В понедельник, 20 мая, начал свою работу X съезд ФНПР.

Политика Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.

Происшествия МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей «В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.

Политика Экс-менеджер Danske Bank рассказал об участии кузена Путина в отмывании миллиардов евро Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов.

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Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Экономика В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.

Общество Экологи требуют установить охранный статус на камчатском острове Карагинский "Исходя из опасений, что дальнейшее хозяйственное освоение острова приведет к негативным последствиям для местной флоры и фауны, WWF настаивает на придании Карагинскому статуса особо охраняемой природной территории", - говорится в сообщении.

Политика В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.

Космос Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.

Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с властями Ирана, но только тогда, когда они тоже будут готовы.

Политика Экс-глава спецслужбы Израиля заявил о «поражении» Запада на Украине Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что планы Запада ослабить позицию России на украинском направлении реализовать не удалось.

Интернет Торговавший украденными данными форум взломали хакеры Хакеры взломали форум с данными об украденных аккаунтах в Instagram и Twitter.

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