Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача РоссииRT на русском 03:18
Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова. Он обвинил ведущую в распространении информации, порочащей достоинство остеопатов.
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Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников. Наше отношение к термину „остеопат“ крайне осторожное. Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача.
— Елена Малышева, российская ведущаяURA.Ru 03:07
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На Елену Малышеву пожаловались Константину Эрнсту за оскорбление остеопатов
Chelny-biz.ruвчера в 09:09
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