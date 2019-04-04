Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача РоссииИзвестия 03:56
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова.
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На Елену Малышеву пожаловались Константину Эрнсту за оскорбление остеопатов
Chelny-biz.ruвчера в 09:09
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Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
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