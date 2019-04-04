Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача РоссииИзвестия 03:56

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова.
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Политика

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Дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, которые намерены провести кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Пётр Порошенко, могут быть формой предвыборной агитации, но не теледебатами, заявил зампредседателя Центризбиркома Украины Евгений Радченко.
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Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не имеет своего бизнеса.
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Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
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Кино

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Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Элину Быстрицкую с 91-летием, отметив глубокие и запоминающиеся образы, созданные артисткой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
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Петербуржцам откроют волшебное закулисье Мариинки

Детскую книгу о закулисье Мариинского театра написала Ирада Вовненко.
Обновлено вчера в 10:13
Экономика

Нордеа о том, когда рубль начнет падать на санкции

Рубль отреагировал на новости ослаблением лишь на 20 копеек против доллара, поскольку данный законопроект фактически не меняет набор санкционных инициатив, находящихся на рассмотрении в Конгрессе, поясняют в Нордеа.
Обновлено в 04:28
Политика

Песков рассказал о готовящейся встрече Путина с президентом Эстонии

Глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер во вторник сообщила ТАСС, что Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля, уточнив, что официальный запрос на встречу был направлен в Кремль.
Обновлено вчера в 05:18
Политика

В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией

Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 04:54
Здоровье

В потребительскую корзину в России могут добавить витамины

В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье

Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".
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Происшествия

В Чечне турнир по борьбе завершился массовой дракой

Инцидент произошёл в одной из спортивных школ Чечни. Чемпионат по вольной борьбе завершился массовой дракой.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Политика

Телеведущая Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко

Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила провести дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 04:59
Здоровье

В России живет 1 миллион ВИЧ-инфицированных

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора опубликовала данные о числе ВИЧ-инфицированных россиян: на конец 2018 их 1 007 369 человек, - пишет РБК со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

Обновлено в 02:10
Авто

Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8

Компания Mulliner, придворное тюнинг-ателье марки Bentley, подготовило для кроссовера Bentayga V8 специальную версию Design Series.
Обновлено в 05:14
Общество

Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников

В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Росстат: врачей не посещает треть россиян

Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
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Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
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Общество

Роскачество подвело итоги исследования минтая

Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Политика

Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
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Экономика

Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей

Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.
Обновлено 02 апреля в 05:44
Здоровье

Бесплатно пройти медобследования смогут 5 апреля жители Иркутска

В городе отпразднуют Всемирный день здоровья Бесплатные медицинские обследования смогут пройти 5 апреля жители Иркутска в честь Всемирного дня здоровья.
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Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
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Смертность в России с 2005 года снизилась на 23%

Перед стартом национального проекта «Здоровье» в 2005 году в России смертность составляла 16,1 человека на 100 тыс. населения, сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

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Спорт

Тихонов раскритиковал экс-биатлониста Шипулина

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Антон Шипулин бросил свою команду, как только перед ним предстала перспектива быть избранным в Государственную думу России.
Обновлено в 05:00
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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