Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача РоссииРИА Новости 02:41

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.

Происшествия СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье Следственный комитет (СК) России начал проверку после ДТП в Московской области, в результате которого погибли шесть человек.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Политика Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

Политика Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.

Футбол «Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ В среду, 3 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» встречался на своем поле с самарскими «Крыльями Советов».

Экономика Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.

Политика Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО «Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.

Происшествия Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.

Армия и оружие Пушков оценил вероятность исключения Турции из НАТО "Пенс предложил Турции выбрать между закупкой С-400 и членством в НАТО", - напомнил Пушков. Это "пустые угрозы", уверен сенатор.

Политика МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине Выводы предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам президента Украины политически окрашены.

Происшествия В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.

Политика В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.

Футбол Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.

Политика Россия и Украина будут вместе, считает Охлобыстин Пореченков заявил в ответ, что, приходя во власть люди, видимо, сразу теряют чувство юмора.

Музыка Книга рэпера впервые стала бестселлером The New York Times Американский музыкант Logic стал первым рэпером, чья книга заняла первое место в списке бестселлеров Paperback Trade Fiction Best Sellers, ежегодно составляемом изданием The New York Times.

Технологии Сотрудники Alibaba и Huawei жалуются на работу «с девяти до девяти» Сотрудники Huawei, например, жалуются, что их заставляют добровольно отказаться от оплачиваемого отпуска, сверхурочных и оплаты отпуска по уходу за ребенком в обмен на крупные ежегодные премии (приводится новостная заметка 2010 года).

Политика В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России В число банков, против которых сенаторы предлагают ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.

Армия и оружие Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.