Общество

Танцующая матка смутила зрителей Первого каналаLenta.ru вчера в 06:44

В эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале выступила актриса в костюме матки. На это обратили внимание пользователи сети. Запись эфира доступна на сайте Первого канала.
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Елена Малышева
Мы не нарушили ничьего чувства собственного достоинства, а рассказали людям об уникальном органе, божественно прекрасном, в котором растёт ребенок. И, честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины.
— Елена Малышева, российская ведущаяФАН 09:56

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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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